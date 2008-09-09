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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

بیش از 200 واحد آموزشی در گنبد کاووس دو نوبته هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس گفت: بیش از 200 واحد آموزشی این شهرستان دو نوبته هستند.

ایوب منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: بیشتر این مدارس دو نوبته در مناطق شهری استفرار دارند.

وی اظهار داشت: کمبود فضا و تخریبی بودن برخی مدارس از جمله مشکلاتی است که برای رفع آن به همکاری و مشارکت خیرین نیاز است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 56 درصد مدارس به تعداد 261 مدرسه در نوبت صبح تک شیفت هستند و بیشتر این واحدهای آموزشی در مناطق روستایی واقع هستند.

به گفته منصوری، استفاده بهینه از نیروی انسانی و کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی از جمله اهداف تک شیف شدن واحدهای آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش گنبد کاووس ادامه داد: تک شیفته شدن مدارس به ویژه در نوبت صبح در افزایش کارایی و روحیه دانش آموزان تاثیر زیادی دارد و فرایند یادیگری را تسهیل می بخشد.

وی عنوان کرد: درصددیم با از رده خارج کردن مدارس فرسوده، برشمار واحد های آموزشی تک شیفت در منطقه بیافزاییم.

منصوری یادآور شد: این امر موجب می شود تا از فضاهای آموزشی در نوبت عصر برای فعالیتهای فرهنگی و ... استفاده شود.

وی با اشاره به طرح بهسازی مدارس عنوان کرد: تابستان امسال و در قالب طرح هجرت 134 واحد آموزشی این شهرستان بهسازی شد.

به گفته منصوری، حدود چهار هزار و 500 نفر روز اعم از دانش آموزان پسر، دختر و مربیان در این طرح شرکت داشتند.

حدود 60 هزار دانش آموز در 469 واحد آموزشی در گنبد کاووس فعالیت دارند. 

کد مطلب 746427

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