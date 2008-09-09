کنگره آخرین مانع توافق هسته ای دهلی نو - واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری می نویسد: دولت آمریکا باید کنگره این کشور را قانع کند که توافق هسته ای این کشور با هند همان طور که قوانین آمریکا بر آن صحه می گذارد در آن به اندازه کافی رعایت نکات ایمنی شده تا به این وسیله بتواند آخرین مانع خود یعنی تصویب کنگره را که پیشتر از سوی دموکراتها در آن مخالفت های اعلام شده است، تصویب کند.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با مانموهان سینگ نخست وزیر هند امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.

این خبرگزاری با اشاره به "ابراز امیدواری" روز گذشته جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت کنگره از این توافق آورده است، قانونگذارانی که روز گذشته آخرین نشست خود را پیش از رای گیری انتخاباتی 4 نوامبر ریاست جمهوری صورت دادند به دنبال آن هستند تا شفافیت بیشتری در این توافق به ویژه جزئیات تائید هفته گذشته این توافق از سوی گروه فراهم کننده گان هسته ای (NSG) ارائه شود.

این خبرگزاری در ادامه آورده است، تائید این گروه در حالی صورت گرفت که کشورهای چین، نیوزیلند، استرالیا و ایرلند ملاحظاتی را درباره توافق هسته ای غیر نظامی با هند کشوری که عضو پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای (ان. پی تی) نیست، ارائه کردند.

"هاوارد بیرمن" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این باره گفت:"پیش از آنکه ما [ به این توافق ] رای دهیم باید مانند تمامی توافقات آنچه که در پس پرده صورت گرفته، روشن شود".

وی گفت که هرگونه توافق نهایی باید هماهنگ با قانون ویژه (Hyde Act) باشد، قانونی که در سال 2006 به اتفاق به تصویب رسید تا بر توافقات هسته ای نظارت داشته باشد.

این مقام کنگره اضافه کرد:"اگر دولت می خواهد به دنبال روند ویژه ای برای سرعت بخشیدن به برنامه کنگره باشد باید این نکته را نشان دهد که چکونه این تصمیم گروه NSG با قانون ویژه داخلی آمریکا تطابق و هماهنگی دارد و اینکه کدام تکنولوژی می تواند به هند داده شود و یک آزمایش هسته ای از سوی هند چه تاثیری خواهد داشت.

این اظهارات در حالی است که کاخ سفید اعلام می کند که برای جلب پشتیبانی کنگره با آن همکاری خواهد کرد.

"گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید بدون اینکه به این نکته اشاره کند که آیا در صورت آزمایش هسته ای از سوی هند آمریکا کمک های هسته ای خود به این کشور را قطع خواهد کرد یا خیر، تنها ابراز امیدواری کرد که این توافق مورد حمایت کنگره قرار گیرد و در ادامه به این نکته که "هند می داند در صورت آزمایش هسته ای واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود" بسنده کرد.

متخصصین تسلیحاتی عقیده دارند که گروه NSG محدودیتهای روشنی بر شرکت هند در تجارت هسته ای یا درباره پایان دادن به این تجارت در صورت آزمایش انفجار هسته ای فراهم نکرده است.

"داریل کیمبال" مدیر اجرایی "انجمن کنترل تسلیحات" در آمریکا به این خبرگزاری گفت:" درک این نکته سخت است که با توجه به تناقضات بین قانون Hyde Act و توافق آمریکا و هند و همچنین استثنائات و اغماض هایی که در تائید گروه وجود دارد، چگونه یک قانونگذار مسئول باور دارد که کنگره می تواند این توافق را نهایی کند.

همچنین "شارون اسکاسونی" یکی از متخصصین هسته ای نسبت به این موضوع که هند تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین پادمان های آن نیست و پیشرفت های اساسی در گفتگو برای عضویت در پروتکل الحاقی با آژانس برای تقویت تدابیر پادمانی بعمل نیاورده است، به دولت آمریکا در باره این توافق هشدار می دهد.