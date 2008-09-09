چهارمین دور گفتگوهای دوجانبه ایران و سوئیس در زمینه حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در این مذاکرات با اشاره به اصل گفتگو و مفاهمه به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که در عرصه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقویت رهیافتهای مبتنی بر همکاری و تفاهم است.

وی با اشاره به مشکلاتی که تقابل های سیاسی و غیر سودمند در عرصه حقوق بشر برای جامعه بشری ایجاد کرده است، تصریح کرد که گفتگوهای اصیل و تعامل هدفمند تنها راه ارتقاء حقوق بشر و حصول آرمان های مشترک است.

حسینی ظرفیت های ایران و سوئیس برای برقراری یک گفتگوی سازنده نظری در زمینه حقوق بشر را برشمرد و ضرورت بهره برداری از این ظرفیت ها برای تقویت گفتگوهای جهان اسلام و غرب را مورد تاکید قرار داد.

همچنین تالمن، معاون وزیر خارجه سوئیس نیز در این گفتگوها با اشاره به علاقه مندی کشورش به تعامل و همکاری با جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه حقوق بشر بر ضرورت همکاری دو جانبه بر حصول اهداف مشترک و ارتقاء حقوق بشر در سطح جهانی تاکید کرد.

وی ضرورت تعمیق شناخت نسبت به نظام کیفری اسلام را مهم دانست و به این منظور آمادگی سوئیس برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء تفاهم و درک مشترک را مورد اشاره قرار داد.

در این گفتگوها طرفین در زمینه تدوین یک جانبه هدفمند برای همکاری های دو جانبه و بین المللی توافق نمودند.

همچنین در این مذاکرات نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخی موضوعات از جمله روند اسلام ستیزی، مشکلات اقلیت های مسلمان در سوئیس و اروپا، بدرفتاری پلیس، آسیب پذیری کودکان و وضعیت پناهندگان مطرح گردید.