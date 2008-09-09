دکتر مجید ابهری درباره تصویر اعتیاد در مجموعه‌های ماه رمضان امسال به خبرنگار مهر گفت: سیما به عنوان پرمخاطب‌ترین سرگرمی تصویری به ویژه در اوقات خاص مثل محرم یا رمضان بیشتر مخاطب دارد و باید روی نکات تربیتی و اخلاقی و ساختار فرهنگی مجموعه‌ها بیشتر دقت شود، چرا که مردم فرصت دارند در جمع خانواده به فیلم‌ها و مجموعه‌ها نگاه کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: هر چند اظهار نظر درباره مجموعه‌های ماه رمضان هنوز زود است، اما در "بزنگاه" ارتباط کلامی افراد با یکدیگر بسیار زشت است و برای سنین پائین بدآموزی دارد. همچنین بازی گرفتن اعتیاد و مواد مخدر و پرده‌دری از آن به عنوان "چیز" و مخلوط کردن آن با چای هر چند ممکن است طنز باشد، اما آثار رفتاری آن باید ارزیابی شود.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی اجتماعی با اشاره به مجموعه "مامور بدرقه" افزود: در این مجموعه نیز به تصویر کشیدن یک فرد معتاد به عنوان داماد خانواده و بیان نکات مرتبط با اعتیاد و حتی نشان دادن مواد به طور آشکار دارای نکات تربیتی است. نمی‌دانم چرا امسال تصمیم گرفته شده اعتیاد دستمایه مجموعه‌های ماه رمضان قرار بگیرد.

دکتر ابهری با اشاره به مجموعه "روز حسرت" خاطرنشان ساخت: نشان دادن یک ماده مخدر بدون اشاره به نام آن و تصویر کردن نحوه دقیق روش استعمال در این مجموعه دیده شد. هر چند زن بساط خود را به هم می‌زند، اما تاثیر خود را می‌گذارد. با اینکه به نوع مواد اشاره نمی‌شود، ولی رفتار بازیگر حس کنجکاوی مخاطبان را تحریک می‌کند که به نوع ماده مخدر بیندیشند.

وی ادامه داد: از نظر کارشناسی آن ماده کوکائین و هروئین می‌تواند باشد که در هر دو صورت توجه به مقدار و قیمت آن خود جای تامل دارد. نمی‌دانم چه لزومی دارد در این ماه مبارک به جای پرداختن به محتوای ارزشی و نقش روزه چنین تصاویری نشان داده شود. هر چند اعتیاد یکی از آسیب‌های اساسی و جدی کشور ما است، اما برای پرداختن به آن 11 ماه وقت هست.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: تصویرسازی از تضاد رفتاری افراد با ارتباط عاطفی آنها و تمسخر بیماری مهلک اعتیاد و پائین آوردن زشتی آن در درازمدت نمی‌تواند نتایج مطلوب در پی داشته باشد. البته باید تا انتهای مجموعه‌ها را دید و قضاوت کرد، اما مقدمات اینگونه نشان داده است.

منتقد پیشکسوت سینما با تاکید بر اینکه مردم خود از مضرات اعتیاد آگاهی دارند، محدود کردن برنامه‌های تلویزیونی را برای نمایش اعتیاد کاری بیهوده دانست.

جمشید ارجمند با اشاره به اینکه تصویر عریان و حتی کمدی اعتیاد در مجموعه‌های رمضانی تلویزیون نمی‌تواند بر مخاطب تاثیر منفی بگذارد، گفت: به اعتقاد من ارائه تصویر بی‌پرده اعتیاد در مجموعه‌های ماه رمضان را می‌توان کاری آزادانه تلقی کرد که برای اولین بار در رسانه تلویزیون رخ داده است.

وی ادامه داد: به این اقدام باید بدون پیشداوری نگاه کرد. اینکه چنین تصویری چه تاثیری روی اجتماع می‌گذارد، چیزی نیست که ما در این مقطع متوجه آن شویم و باید اجازه دهیم این جریان آزادانه راه خود را برود. بدی‌های اعتیاد بارها به شکل‌های مختلف برای جامعه تشریح شده و مردم از عواقب منفی آن آگاهند. مجموعه تلویزیونی نمی‌تواند برای گرایش به مواد مخدر چندان ایجاد رغبت کند.

ارجمند قضاوت در این زمینه را در این مقطع بی‌حاصل دانست و افزود: داد و فریادها را کنار بگذاریم و اجازه دهیم رسانه کار خود را بکند و دخالت در این امور را رها کنیم. من برنامه‌ای را که چنین آزادانه عمل کرده باشد ستایش می‌کنم و معتقدم باید ارزیابی در مورد آن را فقط دولت انجام دهد.

این منتقد با اشاره به اینکه با دید مثبت به اقدام تلویزیون نگاه می‌کند گفت: تجربه سال‌ها زندگی را دارم و درباره کارهای نمایشی، سینما، تئاتر و تلویزیون سال‌ها کار کرده‌ام. به اعتقاد من آزادی در این عرصه‌ها بیش از هر چیزی می‌تواند موثر باشد و کسی با دیدن هم زدن مواد مخدر در لیوان چای به سمت استفاده از مواد گرایش پیدا نمی‌کند.