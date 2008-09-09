کمترین فروش هفت سال اخیر در سینماهای آمریکا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد موسسه میدیا بای نامبر که آمار فروش فیلم‌ها را پیگیری می‌کند تخمین زد مجموع فروش فیلم‌ها این هفته 66 میلیون دلار بوده است. این کمترین فروش پس از چهارمین هفته سپتامبر 2001 است که فیلم‌ها در مجموع تنها 5/59 میلیون دلار فروختند.

"بانگوک خطرناک" به کارگردانی برادران پنگ بازسازی فیلمی تایلندی به همین نام تولید سال 1999 است که آن را نیز اکساید و دنی پنگ کارگردانی کرده‌اند. کیج در فیلم نقش آدمکشی حرفه‌ای را بازی می‌کند که برای چند ماموریت به بانگوک می‌رود و آنجا با زنی محلی و پسر او آشنا می‌شود. این فیلم 45 میلیون دلاری در 2650 سینما به نمایش درآمده است.





نیکلاس کیج در صحنه‌ای از فیلم "بانگوک خطرناک"

رده دوم جدول را کمدی "تندر استوایی" با بازی بن استیلر، جک بلک و رابرت داونی جونیر از آن خود کرد که تولید مشترک دریم ورکس و پارامونت است. این پروژه 92 میلیون دلاری در چهارمین هفته نمایش در 3446 سینما به فروشی در حد 5/7 میلیون دلار دست پیدا کرد و مجموع فروش خود را به 8/96 میلیون دلار رساند.

کمدی "خرگوش خانگی" فرد وولف با بازی آنا فریس 29 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 2736 سینما 9/5 میلیون دلار فروخت و سوم شد. مجموع فروش فیلم پس از سه هفته 9/36 میلیون دلار شده است. "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان با 7/5 میلیون دلار فروش در 2575 سینما رده چهارم جدول فروش را از آن خود کرد.

مجموع فروش فیلم جدید مجموعه بتمن در آمریکای شمالی پس از هشت هفته به 512 میلیون رسیده و دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما شده است. تریلر سیاسی "خائن" ساخته جفری ناچمانف در رده پنجم قرار گرفت. این فیلم با بازی دان چیدل و گای پیرس در 2108 سینما 6/4 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را پس از دو هفته به 6/17 میلیون دلار رساند.

کاهش فروش فیلم‌ها در ماه سپتامبر تا حدی عادی است، چرا که مابین فصل نمایش بلاک‌باسترهای تابستانی و مقطعی قرار دارد که استودیوها فیلم‌های مستعد شرکت در رقابت اسکار را به بازار می‌فرستند. با این حال، این هفته میزان فروش فیلم‌ها برای هفتمین هفته پیاپی کمتر از موعد مشابه پارسال بود.

به اعتقاد پل درگارابدیان، رئیس موسسه میدیا بای نامبر، این مسئله تا حد زیادی به خاطر رکود اقتصادی در آمریکا، برگزاری گردهمایی‌های ملی نامزدهای ریاست جمهوری و توفان‌هایی است که در هفته‌های اخیر ایالت‌های ساحلی را مورد هجوم قرار داده است.

تریلر افسانه‌ای "بابل بعد از میلاد" با بازی وین دیزل با چهار میلیون دلار فروش در 3425 سینما از رده دوم جدول به رتبه ششم سقوط کرد و مجموع فروش آن پس از دو هفته به 1/17 میلیون دلار رسید. "مسابقه مرگ" پل. دبلیو. اس. اندرسن با بازی جیسن استیتم و جون آلن در هفته سوم نمایش 5/3 میلیون دلار فروخت و هفتم شد. مجموع فروش فیلم 7/29 میلیون دلار است.

کمدی "فیلم فاجعه" به کارگردانی جیسن فرایدبرگ و آرون سلتسر نیز در هفته دوم اکران در 2642 سینما 3/3 میلیون دلار فروش داشت و در رده هشتم جدول قرار گرفت. موزیکال "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان در 1904 سینما 7/2 میلیون دلار فروش داشت و مجموع فروش خود را پس از هشت هفته به 2/136 میلیون دلار رساند.

"قطار سریع‌السیر آناناس" به کارگردانی دیوید گوردون گرین نیز در 1802 سینما 4/2 میلیون دلار فروخت و فیلم دهم هفته شد. مجموع فروش این فیلم در هفته پنجم اکران 1/84 میلیون دلار شده است.