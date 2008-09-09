ترسیم سیاستهای جدید آمریکا در قبال عراق، افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوش قرار است سیاستهای جدید خود در قبال عراق، افغانستان و پاکستان را در سخنرانی که در دانشگاه دفاع ملی انجام می دهد به اطلاع مردم آمریکا برساند اما بر اساس نسخه ای از سخنرانی بوش که توسط کاخ سفید منتشر شده گویا رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی از پاکستان خواهد خواست تا جدیت بیشتری را در قبال تعهدات خود در خصوص مبارزه با تروریسم انجام دهد.

بر اساس این گزارش، بوش در سخنرانی امروز خود خروج هشت هزار نظامی آمریکا از عراق را تشریح می کند. به گفته مقامات کاخ سفید بخشی از این نیروها درست در زمان تعویض قدرت در کاخ سفید، از عراق خارج می شوند.

بر اساس نسخه منتشر شده از سوی کاخ سفید، بوش در سثخنرانی امروز خود در خصوص خروج نیروها از عراق خواهد گفت : ژنرال دیوید پتریوس و سایر فرماندهان ما معتقدند اگر پیشرفت در عراق ادامه پیدا کند، کاهش بیشتر در شمار نظامیان آمربکایی در عراق امکان پذیر است و این کاهش در نیمه اول سال 2009انجام می شود.

بر همین اساس بوش در خصوص افغانستان نیز خواهد گفت : موفقیت افغانستان برای امنیت آمریکا و همراهان ما در جهان حیاتی است و این نکته روشن است که اگر ما خواهان موفقیت در این کشور هستیم باید بیش از همه در این مورد کار انجام دهیم.

در همین راستا بوش در سخنرانی امروز خود خبر از اعزام 4500 نیروی تازه نفس آمریکایی به افغانستان را خواهد داد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، بوش در سخنرانی امروز خود پیامی را نیز به پاکستان خواهد داد و آن اینکه، پاکستان در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مسئولیت دارد. زیرا هر ملتی الزامات خود را برای حفاظت از سرزمین خود و روشن کردن این موضوع را که مکانی امن برای تروریستها نیست را دارد.