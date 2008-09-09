احداث 20 سد زیرزمینی در سال جاری

محمدهادی داوودی در گفتگو با مهر گفت: به منظور جلوگیری از فرسایش و افزایش رطوبت خاک در سال جاری، طرحهای تحقیقاتی در راستای توسعه سیستمهای آبگیرباران اجرایی شده، که از طریق این سیستم آب باران قبل از جاری شدن، به داخل خاک هدایت می شود.

رئیس مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه 80 درصد آب مورد نیاز درختان از طریق سیستم آب باران تامین شده افزود: این طرح هم اکنون در سطح کمتر از 100 هکتار به صورت پایلوت در استانهای کرمانشاه، خراسان و گلستان اجرا شده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح مذکوردراراضی شیبدارو باغهایی که در حال احداث هستند، به منظور افزایش رطوبت خاک به بهره بردارن توصیه می شود.

داوودی با اشاره به توسعه مدیریت خشکسالی کشاورزی عنوان کرد: در راستای تحقق توسعه مدیریت خشکسالی، بررسی دو طرح پایلوت درحال نهایی شدن است، به نحویکه بخشهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی با به کارگیری آن می توانند مدیریت ریسک در بخش کشاورزی را محقق نمایند.

وی تصریح کرد: طرحهای پایلوت مذکور در زمان پیش بینی بروز خشکسالی دراستانی برای سال آینده، امکان انجام اقدامات پیشگیرانه را برای بخشهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می نماید.

رئیس مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری اظهارداشت: در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی سه قسمت پایش، پیش بینی و مدیریت ریسک مربوط به خشکسالی کشاورزی مطرح است و مدلهای پایلوت (در زمینه تغییرالگوی کشت، تغییرالگوی کشت آبیاری، حذف و یا تعویض نوع بذر و نیز تخصیص کمکهای فنی و اقتصادی) با هدایت بخشهای اجرایی میزان خسارات ناشی از این پدیده را به حداقل برساند.

وی میزان اعتبار جهت اجرای طرحهای مدیریت خشکسالی کشاورزی در کشوررا بالغ بر2 میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 224 طرح تحقیقاتی دردست اجرا است، ضمن اینکه حدود 130 طرح تحقیقاتی کاربردی مربوط به اقدامات خشکسالی در حال ابلاغ است که اجرای این طرحها نیازمند تخصیص اعتبارات مذکوراست.

داوودی اعلام کرد: از تعداد 130 طرح مذکورحدود 30 طرح به اجرای طرحهای پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی اختصاص دارد و 100 طرح مابقی مربوط به ایجاد سدهای زیرزمینی است، که اگر اعتبارات آن تامین شود امسال معادل 20 سد زیرزمینی در کشور احداث خواهد شد.