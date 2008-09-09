استرالیا و کره جنوبی وارد می شوند / ایران استراحت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا در گروه اول تیم ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند میزبان استرالیاست. شکست سنگین 3 برصفر مقابل قطر برای ازبکستان چاره ای باقی نگذاشته جز اینکه در خانه مقابل استرالیا با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند، البته استرالیا با نمایش خیره کننده ای که در بازی دوستانه مقابل هلند داشت، نشان داد که حریفی آسان برای تیم های آسیایی نیست و می تواند مدعی اول صعود به جام جهانی از قاره کهن باشد.

در این گروه فردا قطر مجددا در دوحه به میدان می رود و این بار مقابل بحرین صف آرایی خواهد کرد. شاگردان فوساتی که اهمیت بازی های خانگی در تورنمنتی چون مقدماتی جام جهانی را می دانند به تکرار سناریوی ازبکستان برای شاگردان ماچالا می اندیشند، البته بحرین نشان داده با مربی توانای خود حریفی دست و پا بسته نیست. بازگشت این تیم در بازی با ژاپن و جبران دو گل از سه گل خورده در عرض کمتر از پنج دقیقه کار هر تیمی نیست اما بحرین ماچالا موفق به انجام آن شد.

در غیاب تیم ملی فوتبال کشورمان که به قید قرعه در دور دوم از مرحله چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی استراحت خواهد کرد تیم های حاضر در گروه 2 این رقابت ها فردا در چین و امارات به میدان می روند. جدال دو کره با توجه به مسائل سیاسی در چین برگزار می شود و امارات نیز در خانه از عربستان پذیرایی می کند. نمایش در خور توجه کره شمالی در دیدار مقابل امارات زنگ خطر را برای چشم بادامی های کره به صدا در آورده است تا جدی تر از قبل به مصاف با رقیب دیریته باندیشند. از سوی دیگر امارات زخم خورده برای التیام شکست مقابل کره شمالی فردا به دیدار عربستان می رود. آیا متسو و شاگردانش برای رقابت در کورس مدعیان حضور در جام جهانی چاره ای بجز شکست عربستان دارند؟

بدون شک بهترین نتیجه از بین دو بازی فردا برای تیم ملی فوتبال کشورمان تساوی است تا شاگردان دایی با امیدواری بیشتر خود را برای ادامه رقابت صعود به جام جهانی آماده کنند.

چهارشنبه - 20/6/87

گروه 1

* ازبکستان - استرالیا

* قطر - بحرین

گروه 2

* کره شمالی - کره جنوبی

* امارات - عربستان

جدول رده بندی گروه 1

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- قطر 1 1 - - 3 0 3+ 3 2- ژاپن 1 1 - - 3 2 1+ 3 3- استرالیا - - - - 0 0 0 0 4- بحرین 1 - - 1 2 3 1- 0 5- ازبکستان 1 - - 1 0 3 3- 0

جدول رده بندی گروه 2