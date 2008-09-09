معافیت مدال آوران المپیاد از پرداخت وثیقه برای خروج از کشور

دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلاتی که بنیاد ملی نخبگان به دارندگان مدال المپیادهای دانش آموزی اعطا می کند گفت: دارندگان مدال جهانی المپیادهای دانش آموزی در بدو ورود به دانشگاه مشمول جایزه سطح یک بنیاد ملی نخبگان شامل عمره مفرده، یک میلیون تومان اعتبار برای ارائه مقاله خارجی و مقرری ماهیانه به مبلغ 150 تومان می شوند.

وی اظهار داشت: بین دارندگان مدالهای جهانی طلا، نقره و برنز از نظر اعطای تسهیلات تفاوتی وجود ندارد.

دبیر شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: برگزیدگان طلایی که حایز رتبه بین المللی نشوند نیز جایزه سطح دوم بنیاد را دریافت می کنند.

وی درباره جزئیات جایزه سطح دوم بنیاد ملی نخبگان گفت: برندگان این جوایز همان جوایز سطح یک را دریافت می کنند با این تفاوت که مقرری ماهیانه این افراد کمتر از دارندگان مدالهای جهانی است.

موسوی خوشدل اضافه کرد: دارندگان نقره و برنز کشوری نیز مقرری ماهیانه ای با مبلغ پایین تر از دارندگان طلای کشوری دریافت می کنند و سایر تسهیلات نیز به این دسته از افراد تعلق نمی گیرد.

وی با بیان اینکه تسهیلات نظام وظیفه به تمامی برندگان المپیادهای دانش آموزی تعلق می گیرد به مهر گفت: دارندگان مدال می توانند پس از لیسانس به جای انجام سربازی پروژه تحقیقاتی را به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه دهند. همچنین اگر بخواهند برای ادامه تحصیل یا ارائه مقاله به خارج بروند از پرداخت وثیقه 15 میلیون تومانی معاف هستند.