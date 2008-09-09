مختصات تشکل اسلامی / دانشجوی آرمانخواه و پویا هیچ وقت راضی نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدیان شب گذشته در جمع اعضای تشکلها و اتحادیه های سیاسی دانشجویان با بیان این مطلب افزود: "نهاد در دانشگاهها نه فقط در این دوره متولد نشده و نه بنا است بعد از این دوره تعطیل شود. نهاد یک جریانی است که تقریبا از اوایل انقلاب در دانشگاه وجود دارد و باید از این پس نیز در دانشگاه باشد."

وی با یادآوری اینکه در هر دانشگاهی چندین نوع سلیقه وجود دارد، گفت: "قطعا اگر نهاد بخواهد در اختیار یک نوع سلیقه قرار گیرد سلایق دیگر مخالف آن می شوند و به طور طبیعی نمی شود در دانشگاه با یک سلیقه مدیریت کرد. بنا است تا جایی که می توانیم چتر نهاد را در دانشگاهها به وسعت کل دانشگاه باز کنیم و طبعا بنا نیست که نهاد در دانشگاهها کاملا در اختیار یک تفکر باشد بلکه نهاد به کل دانشگاه و به تمام نیروهای ارزشی متعلق است."

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: "نهاد نمی تواند همانطور عمل کند که یک تشکل انتظار دارد، زیرا در آن صورت دیگر نهاد، نهاد نمی شود بلکه مجری یک تشکل می شود که دهها تشکل دیگر با آن نهاد مخالفت خواهند کرد بنابراین چنین انتظاری بی جا است که دوستانی انتظار داشته باشند که نهادها همانطور که آنها دوست دارند رفتار کند."

وی اضافه کرد: "نهاد یک سلسله اصول دارد و حتما هر کسی باید از اصول خود دفاع کند. دفاع از اصول با پافشاری بر سلایق و دوست داشتن های شخصی متفاوت است و در محیطی باز مانند دانشگاه با سلایق مختلف به طور طبیعی همیشه اختلاف نظر وجود خواهد داشت."

مرگ فضای سیاسی دانشگاهها را در تک صدایی می دانیم

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه به شدت در دانشگاهها طرفدار تکثر فعالیتها هستیم، تاکید کرد: "هر گروهی که اصول و قانون را بپذیرد در دانشگاه حق فعالیت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرد. مرگ فضای سیاسی دانشگاهها را در تک صدایی می دانیم. اگر دانشگاههای کشور از نظر فضای سیاسی تک صدایی شود فضای سیاسی دانشگاهها می میرد البته این به آن معنی نیست که صدای دشمن را نیز جزء صداها حساب کنیم. کسانی که دل در خارج از مرزهای این کشور دارند و عقربه دلشان به سمت کاخ سفید در حرکت است صدای خودی نیستند بلکه آنهایی که دل در داخل مرزها و عشق به این ملت دارند و اعتلای ملت و ارزشهای ملت برایشان مهم است با انواع سلیقه های مختلف برایمان قابل احترام هستند."

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: "رشد دانشگاه را در چند صدایی داخل چارچوبهای نظام و داخل کشور می دانیم و از آن حمایت می کنیم بنابراین انتظار داریم تشکلها در عین اینکه بر اصول خود پافشاری می کنند بقیه سلایق را نیز محترم بشمارند. به هیچ وجه دنبال این نیستیم که همه زیر یک پرچم جمع شوند، پرچم اصلی که پرچم اسلام و ولایت است بالای سر همه ماست."

با دست هایی که به دنبال ایجاد تفرقه میان نیروهای ارزشی است به شدت مقابله کنید

به گزارش مهر،‌ وی اضافه کرد: "در دانشگاهها در یک جبهه بسیار وسیع نیروهای معتقد، ارزشی و با سلایق مختلف می توانیم کار کنیم و هنوز خیلی کار داریم که نوبت به این برسد که بخواهیم به پای یکدیگر بپیچیم. نیروهای مسلمان و ارزشی دانشگاه که در قالبهای مختلف فعالیت می کنند به جای اینکه بخواهند با یکدیگر تقابل کنند باید با نیروهایی که چشم دیدن هیچ نیروی مسلمانی را ندارد تقابل کنند لذا با دست هایی که به دنبال ایجاد تفرقه میان نیروهای ارزشی است به شدت مقابله کنید."

دانشجوی آرمانخواه و پویا هیچ وقت راضی نخواهد بود

حجت الاسلام محمدیان در پاسخ به انتقادات برخی دانشجویان نسبت به عملکرد دفاتر نمایندگی رهبری انقلاب در برخی دانشگاهها افزود: "طبیعی است که دانشجوی آرمانخواه و پویا هیچ وقت راضی نخواهد بود. طبع دانشجو و نقطه قوت دانشجو این است که افقهای دور دست را ببیند و بسیار آرمانی فکر کند، به همین خاطر انتظارت همیشه بالا است و این انتظارت بالا برای مجموعه نهاد نیز فرصتی است تا خودش را همیشه رو به رشد بگذارد و از نقدها برای بالا رفتن استفاده کند."

وی افزود: "در نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سراغ نداریم که کسی بخواهد سکولاریسم را ترویج کند یا نو حجتیه ای باشد یا سیاست را از دین جدا کند. اگر کسی از این نوع در نهادها سراغ دارد حتما باید اطلاع دهد تا بررسی شود و اگر درست باشد اولین جایی که با این نوع افراد برخورد می کند دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها است."

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: "در موارد متعددی که دفاتر نهاد در دانشگاهها حداقلهای تعریف شده را رعایت نکرده اند مورد برخورد قرار گرفته اند و جابجایی هایی صورت گرفته است و این برخوردها طبق تعریفی صورت گرفته که در نهاد وجود دارد. در نهاد شورای نمایندگان رهبری وجود دارد و افراد بسیار به روز در آن حضور دارند که حتی یک مورد مسئول نهاد نداریم که از غیر این کانال بخواهد به دانشگاه بیاید."

حجت الاسلام محمدیان با تاکید بر اینکه کلیه مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با فضای دانشگاه آشنایی دارند، به نمایندگان تشکلهای دانشجویی گفت: "شورای نمایندگان رهبری تا از سابقه فرد و آشنایی وی با فضای دانشگاه مطمئن نشود تایید نمی کند که وی مسئول نهاد در دانشگاه شود. حتی یک مورد هم نداریم که کسی دانشگاهی نبوده و با فضای دانشگاه آشنا نباشد بخواهد در دانشگاه از سوی نهاد مشغول کار شود."

تشکلی که بوی معنویت و اخلاص از آن به مشام نرسد قطعا تشکل اسلامی محسوب نمی شود

وی در دانشگاهها در بیان انتظارات از تشکلهای و دیدگاه نسبت به این تشکلها گفت: "تشکلهای اسلامی در دانشگاهها پرچم آرمانخواهی، بلند گوی عدالت طلبی، تابلوی صراط مستیقیم و صدای بلند دانشجویان ارزشی هستند. باید عطر معنویت و اخلاص از مجموعه های تشکلهای دانشجویی به مشام برسد، تشکلی که بوی معنویت و اخلاص از آن به مشام نرسد قطعا تشکل اسلامی محسوب نمی شود البته بسیاری از تشکلها نیز مخلص، اهل معنا و با عقیده و محکم هستند."

حجت الاسلام محمدیان خاطرنشان کرد: "همه باید احساس کنند بی اعتنایی به دنیا، نام و مقام در تشکلهای اسلامی در اوج خود قرار دارد و آن وقت است که مگسان دور شیرینی دیگر به این تشکلها نزدیک نخواهند شد و این نکته حیاتی است و راز موفقیت تشکلهای دانشجویی است."

دانشگاهها قطعا مورد طمع دشمنان نظام قرار دارند

وی با بیان اینکه دانشگاهها در عین حالیکه مملو از نیروهای متعهد و ارزشی است قطعا مورد طمع دشمنان نظام نیز قرار دارد، گفت: "دشمنان نیز به دنبال یارگیری و حداقل به دنبال ایجاد تفرقه در بین نیروهای ارزشی هستند. کار انقلاب اسلامی هنوز در اول راه است و خیلی برای رسیدن به اهداف بلند انقلاب اسلامی کار داریم لذا به افرادی نیاز داریم که با بصیرت در کنار یکدیگر قرار داشته باشند."

وی با تاکید بر اینکه تشکلهای اسلامی قطعا نیاز به تعمیق معرفت دینی دارند، ادامه داد: "اگر نگاه به دین نگاه سطحی و فقط یک سلسله ظواهری از دین باشد مشکلی از ما حل نمی کند. همان اندازه که در دین اخلاق و معنویت است به همان اندازه مسائل اجتماعی و عدالت، رسیدگی به اقشار محروم جامعه، توجه به ارزشهای انسانی و اسلامی و ... لازم است و دین مجموعه جامعی است و نمی شود گوشه ای از دین را گرفت و با بقیه قسمتهای دین سر و کار نداشت بنابراین انتظاری که از تشکلها می رود این است که بصیرت خود را نسبت به دین بیشتر کنند. وقتی بصیرت به دین بیشتر شد دوست و دشمن و خودی و غیر خودی با شاخصهایی بسیار دقیق مورد شناسایی قرار می گیرد."

بهترین خدمت به دولت اسلامی در دانشگاهها ایجاد فرصت برای نگاه و نقد همه جانبه موضوعات است

به گزارش مهر،‌رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بهترین خدمت به دولت اسلامی در دانشگاهها را ایجاد فرصت برای نگاه و نقد همه جانبه موضوعات دانست و گفت: "انتظار از تشکلها این است که با توجه به اینکه مسائل مهمی در کشور در جریان است باید در دانشگاهها فضای کارشناسی توام با انصاف و توام با دلسوزی نسبت به نظام را فراهم کنیم و اساتید صاحب نظر را دعوت کنیم و دانشجویان صاحب ایده را به صحنه بکشانیم و کاری کنیم که نظام و مسئولان و دولت احساس کند که در دانشگاهها بهترین اتاق فکرها و کارشناسان دلسوز وجود دارد."

دانشگاهیان سود یا زیان طرح تحول اقتصادی را بررسی کنند

حجت الاسلام محمدیان افزود: "اگر بحث طرح تحول اقتصادی مطرح است باید در دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرد و نه فقط به شکل ژورنالیستی در سطح روزنامه ها و هم با حب و بغض های سیاسی مطرح شود. طرح تحول اقتصادی با سرنوشت کل ملت سر و کار دارد و همه ملت در این موضوع ممکن است بسیار به نفعشان تمام شود یا خدای ناکرده به ضررشان تمام شود لذا انتظار می رود که مجموعه های دانشجویی با دلسوزی و همه جانبه نگری فرصت تحلیل درست داشته باشند."

وی اضافه کرد: "اگر طرح لایحه حمایت از خانواده مطرح است جایش در دانشگاه است که مورد بررسی قرار گیرد نه در سطح رسانه های گاهی حتی زرد! بالاخره خانواده ارزش بسیار بالایی دارد. دانشجویان متعهد و دانشجویانی که دلسوزند بیش از 90 درصدشان تحت تربیت خانواده شان جهت درست را پیدا کرده اند."

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری قرار داریم، گفت: "این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است. اینکه بیاییم از یک نفر حمایت کنیم و نفرات دیگر را نفی کنیم کار خیلی کوچکی است. مهم این است که دانشگاهها بتوانند به جامعه جهت دهند و انتخاب درست را به جامعه یاد بدهند. جایگاه دانشگاه این است که زمینه را برای انتخاب درست مردم فراهم کند و فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور می شود، مردم را به معیارها و ملاکهایی برساند بنابراین در دانشگاه باید میزگردها و بحث های پخته صورت گیر نه اینکه دانشگاه تابع جو سیاسی جامعه شود."