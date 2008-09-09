راه حل نظامی مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برناد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با مجله "نیوزیوک" در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان و غرب باید با طالبان سازش کرده و با آن گفتگو کنند یا خیر، گفت:" ما آنجا نیستیم و این مسئله بستگی به حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دارد و ما باید ابتدا این نکته را در نظر داشته باشیم که در آنجا راه حل نظامی مسئله ای را حل نخواهد کرد."

وزیر خارجه فرانسه افزود :ما به روشنی درباره راه حل های سیاسی در افغانستان ، فعالیت های نظامی و مدنی، مبارزه علیه فساد در خود دولت افغانستان و قاچاق مواد مخدر صحبت کرده و تصمیم گرفتیم تا راهبرد جدیدی را ایجاد کنیم که نه تنها هدف برای پیروزی نظامی بلکه تمامی این محاسبات را در نظر داشته باشد.

وی همچنین در رابطه با نگرانی های امنیتی در افغانستان افزود:هم اکنون ارتش افغانستان 55 هزار نیرو دارد و تا پایان سال این میزان به 75 هزارنیرو خواهد رسید و ما به 100 تا 120 هزارنیرو برای تامین امنیت در این کشور نیاز داریم.

کوشنرهمچنین در خصوص زمان و چگونگی پایان جنگ درعراق گفت:" دراین باره که چه زمانی عراقی ها کنترل را به دست خواهند گرفت این کشور نیز مانند افغانستان است . در آنجا یک تئوری خوب و یک ژنرال برجسته و عالی آمریکایی به نام دیوید پتریوس است و من با وی طولانی صحبت کرده ام. پایان جنگی مانند این، زمانی است که عراقی ها و تمامی جوامع حاضر در آن بتوانند مسئولیت تمامی عیاری را بر عهده بگیرند و این روند در حال رخ دادن است.

وی همچنین رد پاسخ به این پرسش که آیا در پی تنش های اخیر بین گرجستان و روسیه جنگ سرد به عنوان تهدید آینده به شمار می رود یا خیر، افزود:" من فکر می کنم که واژه جنگ سرد واژه ضعیفی است و شیوه ای که روسها به شاکاشویلی واکنش نشان دادند و به گرجستان حمله کردند با این واژه به خوبی قابل توصیف نیست و ما شدیداً آن را محکوم کردیم.



