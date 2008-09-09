نگاهداری در گفتگو با مهر: مصوبه بومی پذیری لازم الاجرا بود/ بومی پذیری تنها 3 درصد افزایش یافت

دکتر بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بومی پذیری 65 درصدی در دوره های روزانه کنکور سراسری و اعتراضاتی که به دنبال آن روز گذشته به وجود آمد، گفت: اجرای هر مصوبه ای به عهده دستگاههای اجرایی است و از این رو اجرای مصوبه بومی پذیری نیز به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب و ابلاغ قابل اجرا است، گفت: هر دستگاهی که می خواهد مصوبات شورا را اجرا کنند، نیازمند ایجاد بسترهای لازم برای این منظور است و باید بسترها و شرایط را نیز فراهم کند.

معاون ارتباطات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: وزارت علوم نیز باید بسترهای لازم را برای اجرای مصوبه بومی پذیری فراهم کرده باشد که مطمئنا همین طور بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقا از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است به مهر گفت: مصوبه بومی پذیری به پیشنهاد سازمان سنجش و وزارت علوم و با کار کارشناسی صورت گرفته در وزارت علوم به عنوان پیش نویسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد بنابراین مبدا پیشنهاد دهنده این مصوبه خود وزارت علوم بوده است.

نگاهداری اظهار داشت: سازمان سنجش سال گذشته 57 درصد بومی پذیری را در دوره های روزانه اعمال کرد و امسال آنچه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید بومی پذیری 65 درصد دوره های روزانه کنکور سراسری بوده است.

وی گفت: بنا به اعلام وزارت علوم و سازمان سنجش در کنکور سراسری امسال 60 درصد بومی پذیری اعمال شد از این رو تفاوت بومی پذیری در کنکور امسال با کنکور سال گذشته تنها سه درصد بوده است.

به گزارش مهر، تعدادی از داوطلبان کنکور که به افزایش بومی پذیری در کنکور امسال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی معترضند روز گذشته و امروز در مقابل سازمان سنجش تجمع کردند. علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفتگو با مهر تاکید کرد که این مصوبه نباید امسال اجرا می شد.