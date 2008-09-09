مسئولان جاماندن دونده ها باید پاسخگو باشند/ مدبرانه برخورد می کنیم

غفور کارگری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پکن گفت: مسئول به کسی می گویند که در قبال اموراتی که به او واگذار شده پاسخگو باشد. ما هم در این زمینه پاسخگو هستیم و به هیچ عنوان در این مورد کوتاهی نمی کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع جاماندن دو دوومیدانی کار کشورمان از مسابقات پارالمپیک پکن به صورت دقیق در حال بررسی است. ما اتفاقات صورت گرفته را به صورت کاملا جزیی موشکافی می کنیم و مطمئنا نتیجه بررسی در اسرع وقت به سمع ونظر مردم عزیز ایران خواهد رسید.

کارگری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که برخورد مسئولین پارالمپیک با خاطیان این رویداد به چه صورت است، گفت: در حال حاضر فضای خوبی بر کاروان ایران حاکم است . تیم های ما بالاتر از حد استانداردهایی که در نظر داشتیم در این رقابتها حاضر شده اند. بنابراین با چنین موضوعی بسیار مدبرانه برخورد خواهیم کرد چون در موقعیت بسیار حساسی قرار داریم.

وی در پایان تصریح کرد: حذف دو دوومیدانی کار کشورمان از رقابتهای پارالمپیک ناراحت کننده بود. امیدواریم بتوانیم با کسب نتایج عالی در ادامه رقابتها برای ورزش کشورمان افتخار آفرینی کنیم.

صالح فرج زاده و جلال خاکزادیه قرار بود عصر روز گذشته در کلاس های F52 و F33 رشته پرتاب دیسک مسابقات دوومیدانی پارالمپیک 2008 پکن شرکت کنند اما به علت اطلاع نداشتن از تغییر برنامه دیر به سالن مسابقات رسیدند و از دور رقابتها کنار گذاشته شدند.