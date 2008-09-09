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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۲

"نوروزی دیگر" منتشر شد

"نوروزی دیگر" منتشر شد

"نوروزی دیگر" عنوان مجموعه داستان کوتاهی از روح الله درویشی است که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان کوتاه "نوروزی دیگر" شامل 4 داستان کوتاه است . فضای این داستانها به جز داستان پایانی حال و هوایی روستایی دارد.

"طعم توت"، "نوروزی دیگر"، "هوای تازه" و" آرزوهای قدیمی"  از داستانهای این مجموعه هستند.

"حاجی یکبار دیگر دیگ را بر می دارد و می گوید: این هم شام مخصوص عید؛ سبزی پلو با ماهی...؛ بچه ها صلوات می فرستند: حاجی پلو را می کشد ولی خبری از ماهی نیست. مصطفی با حالتی از تعجب و با لبخندی می گوید: حاجی جون پس ماهی اش کو؟! حاجی ماهی تابه بزرگی را می گذارد وسط سفره و می گوید: "این هم ماهی تابه اش... ولی کنسرو شده!"

"نوروزی دیگر" در 79 صفحه و 2200 نسخه از سوی انتشارات سوره مهر به بازار کتاب عرضه شده است.

کد مطلب 746470

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