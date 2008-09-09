"نوروزی دیگر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان کوتاه "نوروزی دیگر" شامل 4 داستان کوتاه است . فضای این داستانها به جز داستان پایانی حال و هوایی روستایی دارد.

"طعم توت"، "نوروزی دیگر"، "هوای تازه" و" آرزوهای قدیمی" از داستانهای این مجموعه هستند.

"حاجی یکبار دیگر دیگ را بر می دارد و می گوید: این هم شام مخصوص عید؛ سبزی پلو با ماهی...؛ بچه ها صلوات می فرستند: حاجی پلو را می کشد ولی خبری از ماهی نیست. مصطفی با حالتی از تعجب و با لبخندی می گوید: حاجی جون پس ماهی اش کو؟! حاجی ماهی تابه بزرگی را می گذارد وسط سفره و می گوید: "این هم ماهی تابه اش... ولی کنسرو شده!"

"نوروزی دیگر" در 79 صفحه و 2200 نسخه از سوی انتشارات سوره مهر به بازار کتاب عرضه شده است.