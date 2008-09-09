احتمال تشکیل کلاسهای دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راهرو!

جهانگیر یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولین و تنها دانشکده کارآفرینی ایران مشکل کمبود فضای فیزیکی و کمبود کلاس دارد. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در این چهار سال از زمان تاسیس بدون امکانات به فعالیت خود ادامه داده است.

وی با بیان اینکه دانشجویی که در دانشکده کارآفرینی وارد می شود باید کسب و کارش را در دانشگاه ایجاد کند و پس از قوی شدن به بازار وارد شود، گفت: این رویه ای است که در دنیا وجود دارد و دانشجوی کارآفرینی باید در دانشکده اقدام به تاسیس شرکت کند و با طرفهایی در بازار ارتباط بگیرد و رفت و آمد کند، به همین جهت باید یک اتاق، خط تلفن و میز به آنها تعلق گیرد اما مشکل فضای فیزیکی اولین دانشکده کارآفرینی کشور در حدی است که حتی فضای کلاسی لازم را نیز نداریم.

معاون آموزشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران درباره تعداد دانشجویان این دانشکده گفت: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در حال حاضر حدود 100 دانشجو دارد که 40 نفر از آنها در مقطع کارشناسی و 60 نفر در مقطع کارشناسی ارشد فعال هستند. برای مهر ماه 87 نیز حدود 40 دانشجوی لیسانس و 80 دانشجوی فوق لیسانس به تعداد دانشجویان دانشکده کارآفرینی اضافه می شود.

یداللهی افزود: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با فقط پنج کلاس درس دارای مشکلات جدی در زمینه فضای فیزیکی و آموزشی است و با توجه به دانشجویان جدیدی که از مهر ماه 87 به این دانشکده وارد می شوند 3 برابر میزان فعلی به فضای کلاسی و آموزشی نیاز داریم اما برای اینکه دانشگاه عقب نماند مجبور می شویم برخی کلاسها را در سال تحصیلی جدید در راهرو یا اتاق اعضای هیئت علمی تشکیل دهیم.

وی درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از نظر فضای فیزیکی گفت: مشکلات را با مقامات تصمیم گیرنده از جمله وزیر کار و روسای دانشگاه در میان گذاشته ایم اما تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است. همچنین با دانشگاه مکاتبه ای صورت گرفته و معاون اداری و مالی دانشگاه قول پیگیری داده اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.