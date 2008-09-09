تایید نامه سازمان بازرسی، کمک سه میلیاردی علی آبادی و حل مشکل خارجی ها

داریوش مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر به نامه سازمان بازرسی کل کشور به این باشگاه برای هزینه کردن از حساب رسمی باشگاه اشاره کرد و گفت: این سازمان در نامه ای به باشگاه پرسپولیس از ما خواسته است از این پس کلیه هزینه های باشگاه و امور مالی از طریق حساب رسمی باشگاه پرسپولیس انجام شود که از زمان دریافت این نامه تلاش کرده ایم موارد مورد تذکر را رعایت کنیم.

مصطفوی ادامه داد: تا به حال برخی از هزینه هایی که برای باشگاه پرسپولیس انجام شده است از حساب شخصی آقای هدایتی بوده که باید در این مورد نیز تصمیم لازم اتخاذ شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که سازمان تربیت بدنی از ابتدای فصل تاکنون چه میزان به باشگاه پرسولیس کمک کرده است گفت: تا به حال سازمان نزدیک به 3 میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس کمک کرده تا ما بتوانیم هزینه های جاری باشگاه را انجام دهیم.

وی در ادامه گفتگوی خود با مهر از انتخاب تیم استیل آذین به عنوان تیم دوم باشگاه خبر داد و گفت: براساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه از این پس این تیم به عنوان تیم دوم پرسپولیس فعالیت خواهد کرد و تعاملات خوبی با یکدیگر خواهیم داشت.

مصطفوی از حل مشکل بازیکنان خارجی پرسپولیس خبر داد و خاطر نشان کرد: روز گذشته مبلغی نزدیک به 42 میلیون تومان به حساب باشگاه ابومسلم واریز کردیم تا مشکل کار آتسو و پتروویچ حل شود و این دو بتوانند بدون مشکل به کار خود ادامه دهند. ضمن اینکه توره هم مشکلی نخواهد داشت.

داریوش مصطفوی در مورد جذب اسپانسر برای باشگاه پرسپولیس گفت: هنوز هیچ چیز قطعی نشده و به محض اینکه با شرکتی به توافق برسیم نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.