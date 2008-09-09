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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از چین /

عملکرد کاروان پارالمپیک ایران تا اینجای بازیها فراتر از حد انتظار است

عملکرد کاروان پارالمپیک ایران تا اینجای بازیها فراتر از حد انتظار است

رئیس ستاد برگزاری رقابت‌های پارالمپیک کسب مدال نقره در وزن 60- کیلوگرم مسابقات جودو را بالاتر از انتظارات ورزش پارالمپیکی کشورمان برشمرد.

غفور کارگری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به پکن ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ما به هیچ وجه انتظار نداشتیم در اوزان 60- و 66- کیلوگرم جودو موفق به کسب مدال نقره و عنوان چهارمی شویم. این برای ما یک اتفاق مهم محسوب می شود که در این اوزان به توفیق دست پیدا کردیم.

وی در ادامه وضعیت اردوی پارالمپیکی کشورمان را مطلوب توصیف کرد و گفت: در 10 روز گذشته تمام سعی و تلاش دست اندرکاران حاضر در اردو بر این بوده که ورزشکاران در شرایط مطلوب قرار داشته باشند که خوشبختانه این اتفاق روی داده است.

کارگری با ابراز خرسندی از عملکرد تیم های والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر افزود: تیم والیبال نشسته کشورمان در دیدار با ژاپن عملکرد بسیار خوبی داشت و به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کرد. ما امیدواریم این تیم به دیدار نهایی راه یابد و برای پنجمین بار به عنوان قهرمانی دست پیدا کند. بسکتبال با ویلچر هم با توجه به دیدارهای تدارکاتی که انجام داده است، با آمادگی بسیار خوبی به مصاف آفریقای جنوبی رفت و امیدواریم در دیدارهای آتی نیز به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند.

نایب رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان کشورمان خاطر نشان کرد: در خصوص گلبال امیدی به کسب مدال نداریم با این حال تیم گلبال کشورمان در مقابل کانادا نمایش راضی کننده ای داشت.

غفور کارگری در پایان تصریح کرد:  امیدواریم امروز دوشنبه در رشته های جودو، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر و دوومیدانی موفقیت هایمان ادامه پیدا کند و با کسب مدال به کار خود در دومین روز رقابت ها پایان دهیم.
کد مطلب 746483

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