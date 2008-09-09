راهکاری برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت اتخاذ نشده است

دکتر حسن امین لو با تایید کسری بودجه در وزارت بهداشت به خبرنگار مهر گفت: هنوز به راه حل مناسبی برای تامین کسری بودجه وزارتخانه نرسیده ایم.

وی با اشاره به کسری 16 هزار میلیارد ریالی وزارت بهداشت در سال جاری ، اظهارداشت: هرچند از نظر وزارت بهداشت ، زمان برای تامین این کسری بودجه دیر است اما فعلا مشخص نیست که این کسری از طریق طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود.

امین لو در خصوص علت اینکه چرا وزارت بهداشت تاکنون در این زمینه به نتیجه ای نرسیده است ، افزود: هنوز بستر آن فراهم نیست و منتظریم ببینیم چه تصمیمی در دولت اتخاذ خواهد شد.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت به رایزنی و مشورت با نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: تصمیم داریم از طریق مشورت با نمایندگان آنها را نسبت به اتخاذ راهکاری برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت مجاب کنیم.