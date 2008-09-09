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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از پکن/

دونده پنج هزار متر ایران به دور نهایی صعود کرد

دونده پنج هزار متر ایران به دور نهایی صعود کرد

دونده پنج هزار متر ایران در کلاس T13 صبح امروز موفق شد به مرحله نهایی این ماده از رقابتهای پارالمپیک پکن صعود کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، علی الهی با کسب رکورد 16 دقیقه، 3 ثانیه و 55 صدم ثانیه و با کسب عنوان پنجمی موفق شد به دور نهایی مسابقات پنج هزار متر پارالمپیک پکن صعود کند.

در این ماده" هانری کیپرونو" از کنیا با زمان 15 دقیقه و 45 ثانیه و 71 صدم ثانیه به عنوان نخست این گروه رسید، "تیم" از نیوزلند با زمان 15 دقیقه و 47 ثانیه و 26 صدم ثانیه دوم و "تاریک" از مراکش با زمان 15 دقیقه و 48 ثانیه و 84 صدم ثانیه به عنوان نفر سوم موفق به صعود به دور نهایی شدند.

مرحله نهایی مسابقات دوومیدانی ماده پنج هزار متر روز پنجشنبه هفته جاری ساعت 30/9 به وقت کشور میزبان در ورزشگاه ملی شهر پکن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 746502

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