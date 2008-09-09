دونده پنج هزار متر ایران به دور نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، علی الهی با کسب رکورد 16 دقیقه، 3 ثانیه و 55 صدم ثانیه و با کسب عنوان پنجمی موفق شد به دور نهایی مسابقات پنج هزار متر پارالمپیک پکن صعود کند.

در این ماده" هانری کیپرونو" از کنیا با زمان 15 دقیقه و 45 ثانیه و 71 صدم ثانیه به عنوان نخست این گروه رسید، "تیم" از نیوزلند با زمان 15 دقیقه و 47 ثانیه و 26 صدم ثانیه دوم و "تاریک" از مراکش با زمان 15 دقیقه و 48 ثانیه و 84 صدم ثانیه به عنوان نفر سوم موفق به صعود به دور نهایی شدند.

مرحله نهایی مسابقات دوومیدانی ماده پنج هزار متر روز پنجشنبه هفته جاری ساعت 30/9 به وقت کشور میزبان در ورزشگاه ملی شهر پکن برگزار خواهد شد.