تفاهمنامه احداث تونل مشترک تاسیسات شهری در ارومیه امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان، شهردار ارومیه، صبح امروز در این مراسم گفت: این اقدام در راستای اجر ای قانون تونل مشترک تاسیسات شهری مصوب مجلس شورای اسلامی بوده که فنی و اقتصادی نمودن هزینه های خدمات رسانی به مردم، افزایش عمر تاسیسات احداثی و تسهیل در نگهداری و افزایش بهره وری از اهم مزایای آن است.

بر اساس این تفاهم نامه، دستگاههای خدمات رسان برای توسعه امکانات خدمات شهری در شهرکها و مناطق مسکونی جدید الحداث با شهرداری ارومیه در ساخت و بهره برداری تونل مشترک تاسیسات شهری همکاری خواهند کرد.

این تفاهم نامه بین معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان آب منطقه ای و شرکتهای آب و فاضلاب شهری، توزیع نیروی برق، مخابرات و گاز استان به امضاء رسید.