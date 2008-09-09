صرفه جویی کرجی ها خاموشی ها را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر امجدی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر کرج اظهار داشت: امسال مصرف برق مردم غرب استان تهران به هفت هزار و 80 مگاوات در روز رسیده است و برخلاف سالهای گذشته که مصرف برق در شب ها افزایش داشته در تابستان امسال مصرف برق در روزها بیش از شبها بوده است.

وی افزود: این امر نشان دهنده آن است که شهروندان در شبها صرفه جویی در مصرف برق را رعایت کرده اند و ما باید قدردان همکاری آنان باشیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: میزان مصرف برق امسال تا حد زیادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته یکسان بوده است به طوری که مصرف انرژی در فروردین ماه نسبت به زمان مشابه برابر در اردیبهشت ماه هفت درصد مصرف برق بیشتر بوده، در خرداد ماه میزان مصرف کاهش داشته و در تیرماه نیز مصرف انرژی هشت دهم درصد افزایش داشته است که این آمارها نشان دهنده رعایت مردم در مصرف برق بوده است.

امجدی یادآور شد: همکاری صنایع و شهروندان باعث شده است که ساعات خاموشی در کرج نسبت به تهران سه درصد کاهش داشته باشد.

وی تاکید کرد: بخشی از قطعی برقهای غرب استان تهران مربوط به سرقت کابلهای برق است که با وجود تمامی تمهیداتی که از سوی نیروی انتظامی و اداره برق صورت گرفته، این روند همچنان ادامه دارد.

مدیر برق کرج همچنین فرسودگی شبکه های انتقال برق را از دیگر مشکلات اساسی قطعی برق در این شهرستان دانست و یادآور شد: برخی از شبکه ها عمر 40 تا 50 ساله دارند که امیدواریم با تامین اعتبار این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود.