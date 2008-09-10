المپیکی شدن ووشو به سود ورزش است/فدراسیون نگاهی یکسان به بانوان و آقایان دارد

رئیس کمیته فنی فدراسیون ووشو با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: فدراسیون ووشو طی یک سال و نیم اخیر با یک برنامه ریزی مدون در جهت تقویت این ورزش مدال آور پرداخت که حاصل این برنامه ریزی و مدیریت با کسب یک مدال طلا، یک نقره و 2 برنز در رقابتهای المپیک 2008 پکن به بار نشست.

وی اظهار داشت: نگاه ویژه در راه تقویت هر دو بخش سانشو و تالو در هردو رده آقایان وبانوان نشان از نگاه عمیق جهت اعتلای این ورزش در ایران است که خوشبختانه نتایج قابل توجه و بی نظیری را درپی داشته است.

داداشی اذعان داشت: ووشو گرچه برای اولین بار به صورت آزمایشی در المپیک شرکت نمود ولی مورد توجه مسوولان و روسای بلند پایه کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت و تلاش چینی ها برای حضور ووشو در المپیک که بیش از نیم قرن ادامه دارد در راه تثبیت شدن است.

رئیس کمتیه فنی ووشو افزود: اگر ووشو در المپیک 2012 لندن به صورت رسمی حضور پیدا کند بی شک به سود ورزش ایران خواهد بود چرا که حضور جوانان و قهرمانان مدال آور ووشو در این مسابقات نویدبخش کاروان ورزشی ایران در راه رسیدن به مدالهای رنگارنگ می باشد.

داداشی با بیان اینکه کسب مدال طلای زهرا کریمی که برای اولین بار در تاریخ ورزش بانوان ایران اتفاق افتاد اظهار داشت: موفقیت این بانوی ووشوکار نه تنها باعث خوشحالی همه شد بلکه یک پیام را به همراه داشت که زنان ایرانی هم می توانند بر بلندای بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: از طرفی حضور موفق بانوان در رقابتهای پکن بیان کننده توجه ویژه و یکسان فدراسیون به بانوان، همسطح آقایان است و آنها به اندازه مردان ووشوکارحمایت می شوند که این اعتقاد و اعتماد بازهم نتیجه بخش خواهد بود.

داداشی با ابراز خوشنودی از موفقیت مجدد رشته تالو در رقابتهای المپیک گفت: توجه و نگرش زیربنایی به رشته تالو و خرید 5 تخته تالوفیلد و تمرین حرفه ای تالوکاران تیم ملی در این فرشها تاثیرات خود را روز به روز نشان خواهد داد و خوشبختانه تالو در پکن هم صاحب مدال شد تا بیش از پیش شاهد رشد این بخش در رقابتهای مهمی مثل المپیک باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: حضور موفق تیم 5 نفره در پکن نویدبخش سیر صعودی و روزهای روشن برای ووشو ایران است و بی گمان کارهای زیربنایی فدراسیون ووشو در آینده هم تاثیرات خود را نشان خواهد داد.