کاهش 70 درصدی خرید گندم از کشاورزان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا صفری، صبح امروز در جلسه بررسی روند خرید گندم استان افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر و سرمازدگی صورت گرفته در مزارع استان و از بین رفتن بیشتر مزارع دیم گندم، میزان تولید گندم در استان 70 درصد کاهش یافته است و به مزارع دیم استان خسارت زیادی وارد شده است.

وی ادامه داد: تاکنون 70 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 70 درصد کاهش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی تولید گندم استان امسال 356 هزار تن بود که محقق نشد و به همین دلیل میزان پیش بینی خرید گندم استان با کاهش مواجه شد.

صفری اظهار داشت: امسال به دلیل کاهش تولید گندم تنها در 30 مرکز خرید گندم اداره غله، گندم کشاورزان خریداری می شود که با تصویب امروز جلسه و دستور استاندار آذربایجان غربی، از فردا سازمان تعاون روستایی نیز در روستای استان با پرداخت کرایه حمل، گندم را از کشاورزان خریداری خواهد کرد.

استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست با ابراز نارضایتی از روند خرید گندم در استان گفت: شرکت غله و سازمان تعاون روستایی موظف هستند روند خرید گندم را تسریع بخشند.

با تاکید استاندار آذربایجان غربی، تعاون روستایی استان از امروز با پرداخت کرایه حمل، گندم را از کشاورزان استان خریداری خواهد کرد.