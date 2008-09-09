استقبال منتقدین عراقی از یک اثر ایرانی ادبیات دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "ایلاف" که اولین روزنامه الکترونیکی عرب زبان است و از غرب آفریقای شمالی و تا شرق خاورمیانه را تحت پوشش خبری خود قرار می دهد صبح جمعه گذشته داستان "نامه ای به خانواده سعد" از مجموعه "داستانهای شهر جنگی" حبیب احمدزاده را به عربی منتشر کرد.

این برای اولین بار است که انتشار یک داستان جنگی ایرانی در رسانه های عربی با استقبال پیش بینی نشده ای از سوی مخاطبان روبه رو شده است.

این داستان توسط موسی بیدج به عربی ترجمه و توسط محمد الامین مترجم عراقی مقیم هلند در اختیار سایت ایلاف قرار گرفته است.

عبد القادر الجنابی شاعر برجسته سورئالیست عرب که مقیم فرانسه است به عنوان مسئول بخش فرهنگی روزنامه الکترونیکی ایلاف این داستان را پس از خواندن برای انتشار در سایت انتخاب کرده است.

انتشار این داستان در سایت پرمخاطب جهان عرب ایلاف با ارائه نظرات برخی از خوانندگان آن همراه بوده که نشان دهنده نزدیکی دیدگاههای مردم کشورهای عربی به خصوص عراق با مردم ایران پس از جنگ است.

صلاح حسن شاعرسرشناس عراقی نیز درباره این داستان گفت: اهمیت زیاد این داستان در آن است که به ما این فرصت را می دهد تا جنبه های حقیقی و ناشناخته ای از جنگ را بشناسیم. در این داستان راوی و سعد قهرمانان واقعیت و نه تخیل هستند و می توان گفت که هر دو به نوعی قربانی جنگی هستند که رژیم بعث عراق بر هر دو ملت ایران و عراق تحمیل کرده است.

این شاعر عراقی مقیم هلند افزود: داستان "نامه ای به خانواده سعد" زمینه ای را مهیا می کند تا ما با آثار فراوانی از ادبیات فارسی و عراقی آشنا شویم. فضاهایی جدید که به ما نشان می دهند در کنار واقعیت جنگ با تمام رنجها و دردها، فضاهای انسانی و محبت آمیز و برادرانه نیز وجود داشته است و این نقش بر عهده ادبای دو کشور است که به این فضاهای انسانی اهمیت بدهند.

کمال شارزین خبرنگار عراقی مقیم کشور الجزایر نیز درباره این داستان در سایت ایلاف چنین گفت: این بهترین داستان است. من این داستان را خوانده و بسیار تکان خوردم. این بهترین داستانی است که درباره عراق نوشته شده است. این داستان در واقع کل تاریخ 40 سال گذشته عراق است.

متن عربی داستان "نامه ای به خانواده سعد" و بقیه نظرات خوانندگان عرب در سایت ایلاف به آدرس www.elaph.com و در قسمت ثقافی قابل رویت و مطالعه است.

داستان "نامه ای به خانواده سعد" 15 سال پیش بر اساس یک واقعیت از دوران جنگ نوشته شد و برای اولین بار در دو هفته نامه "کمان" و سپس در کتاب "داستانهای شهر جنگی" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

"داستانهای شهر جنگی" برنده بهترین کتاب سال دفاع مقدس در بخش داستان کوتاه در سال 78 و برنده رتبه اول بهترین کتب 20 سال داستان‌نویسی دفاع مقدس در سال 79 شده است.