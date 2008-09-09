برتری تیم والیبال نشسته ایران برابر مصر/ صعود به مرحله دوم

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به پکن، تیم والیبال نشسته کشورمان صبح امروز با نتیجه 3 بر صفر از سد تیم مصر گذشت. این تیم درسه ست پیاپی با نتایج 27 بر25 ، 25 بر 12 و 25 بر 18 مقابل تیم مصر به برتری رسید.

والیبالیست های کشورمان با کسب این نتیجه و دو پیروزی مقابل تیم ژاپن و برزیل و کسب 6 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه خود به دور بعدی رقابتهای پارالمپیک پکن صعود کردند.

تیم ملی کشورمان بعدازظهر جمعه هفته جاری در مرحله دوم این رقابتها با برنده بازی روسیه و بوسنی دیدار می کند.

تیم والیبال نشسته کشورمان تاکنون چهار عنوان قهرمانی بازیهای پارالمپیک پکن را از آن خود کرده است.