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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از پکن/

برتری تیم والیبال نشسته ایران برابر مصر/ صعود به مرحله دوم

برتری تیم والیبال نشسته ایران برابر مصر/ صعود به مرحله دوم

تیم ملی والیبال نشسته ایران صبح امروز با برتری برابر تیم مصر به عنوان صدرنشین گروه خود به دور دوم بازیهای پارالمپیک پکن راه یافت.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به پکن، تیم والیبال نشسته کشورمان صبح امروز با نتیجه 3 بر صفر از سد تیم مصر گذشت. این تیم درسه ست پیاپی با نتایج 27 بر25 ، 25 بر 12 و 25 بر 18 مقابل تیم مصر به برتری رسید.

والیبالیست های کشورمان با کسب این نتیجه و دو پیروزی مقابل تیم ژاپن و برزیل و کسب 6 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه خود به دور بعدی رقابتهای پارالمپیک پکن صعود کردند.

تیم ملی کشورمان بعدازظهر جمعه هفته جاری در مرحله دوم این رقابتها با برنده بازی روسیه و بوسنی دیدار می کند.

تیم والیبال نشسته کشورمان تاکنون چهار عنوان قهرمانی بازیهای پارالمپیک پکن را از آن خود کرده است.

کد مطلب 746517

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