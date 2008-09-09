رزمناو هسته ای روسیه به سواحل آمریکا اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با اعزام این رزمناو هسته ای به کارائیب، این اولین حضور نظامی روسیه در مجاورت آبهای آمریکا خواهد بود.

بر اساس این گزارش، با صدور این بیانیه از سوی نیروی دریایی روسیه، تنشها بین واشنگتن و مسکو رنگ جدی تری به خود می گیرد و این در حالی است که ناوهای آمریکایی به بهانه ارئه کمک به گرجستان در سواحل روسیه به سر می برند.

لازم به ذکر است این رزمناو روسی به منظور برگزاری رزمایش مشترک دریایی با ونزوئلا که در ماه نوامبر انجام می شود به کارائیب اعزام شده است.

این رزمناو "پتر کبیر" نام دارد که به سیستم پیشرفته هدایت موشکهای هسته ای مجهز است. این رزمناو قدرت جنگی فوق العاده ای داشته و موشکهای کروز مستقر بر روی آن توانایی حمل چند نوع کلاهک را دارند.

علاوه بر این رزمناو، مدرن ترین ناوشکن ضد زیر دریایی روسیه نیز در رزمایش مشترک این کشور با ونزوئلا شرکت خواهد کرد.

مقامات روسی اعلام کرده اند این رزمایش در واکنش به بحران قفقاز نیست.