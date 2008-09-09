یک گام تا دلار 1000 تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار که طی یک ماه اخیر از روندی افزایشی برخوردار بود، امروز به گفته فعالان بازار ارز تهران به مرز 985 تومان رسید.

امروز قیمت ارز یورو نیز در بازار 1396 تومان معامله می شود، این در حالی است که قیمت دلار طی ماههای گذشته از روندی کاهشی در برابر ارز یورو مواجه بود که هم اکنون با روند افزایشی مواجه شده است.

فعالان بازار ارز از احتمال افزایش قیمت دلار تا مرز 1000 تومان خبر می دهند و دلیل افزایش قیمت دلار را کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی عنوان می کنند.

در همین حال، گفته می شود بانک مرکزی قصد دارد برای کنترل قیمت دلار در بازار داخلی تدابیر خاصی اتخاذ کند.

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ دلار و کاهش نرخ یورو در بازار را تغییر تعادل دلار و یورو اعلام کرد و افزود: "بانک مرکزی سبد ارزی را مدیریت می کند."

وی افزود: "وقتی دلار نسبت به یورو تقویت شد، قیمت دلار یک مقدار افزایش یافت و قیمت یورو به همان مقدار کاهش یافت، به نحوی که سبد ارزی به همان نسبتهای صحیح خود باقی مانده است."

وی با بیان اینکه سبد ارزی ترکیبی از ارزهای مختلف است، تصریح کرد: "با این وجود، ارز مداخله ای ما یورو است، به عبارت دیگر نرخ یورو را بانک مرکزی تعیین می کند و قیمت بقیه ارزها متناسب با آن تعیین می شوند."

همچنین شاهین شایان آرانی کارشناس مسایل پولی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بازار داخلی نیز متاثر از بازارهای بین المللی است، گفت: بانک مرکزی ایران نیز تمام پدیده های مذکور را کنترل می کند و به تبع آن و با اتخاذ سیاستهایی، اصلاحاتی را انجام می دهد.

شایان آرانی با بیان اینکه نرخ دلار به ریال باید بیش از رقم فعلی باشد، به عبارت دیگر باید بالاتر از هزار تومان باشد، افزود: بانک مرکزی هم اکنون با کنترل نرخ دلار قیمت آن را پائین نگه داشته است. از سوی دیگر، ایران محور معاملات ارزی خود را به سمت یورو پیش برده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک مرکزی حتما به منظور کنترل قیمت دلار در بازار داخلی اقدام به عرضه بیشتر دلار در بازار خواهد کرد و البته سیاستهای ارزی کشور نیز انجام چنین کاری را ایجاب می کند.

مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه بانک مرکزی قیمت دلار در بازار داخلی را تعیین می کند، دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی را افزایش ارزش دلار در خارج از کشور در مقایسه با سایر ارزها عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی، گفت: این کاهش قیمت باعث افزایش ارزش دلار شده است، بنابراین عوامل تعیین کننده قیمت دلار توسط بانک مرکزی نیز با توجه به این مسئله تغییر یافته است.

تقوی با تاکید بر اینکه نمی توان قیمت دلار را برای آینده پیش بینی کرد، افزود: بانک مرکزی با افزایش عرضه دلار در بازار می تواند قیمت آن را کاهش دهد، البته قیمت دلار در بازار داخلی تابعی از قیمتهای جهانی به ویژه قیمت جهانی نفت است.