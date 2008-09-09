حامی مشایی و دوستدار اسرائیل نمی تواند مدافع اصولگرایی باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین در جلسه علنی امروز در تذکری به استناد به ماده 77 و در واکنش به نطق امروز حمید رسایی نماینده تهران توضیحاتی ارائه کرد.

علیخانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه از دست نوشته نوری زاد یکی از هنرمندان در توهین به مراجع انتقاد و آن را منتسب به دولت نهم کرده بود که این نطق تذکر حمید رسایی در همان جلسه را به دنبال داشت اما لاریجانی رئیس مجلس اجازه بیان کامل تذکر رسایی را نداد و گفت نمایندگان باید در اظهار بیان خود آزادی داشته باشند و در نطق آقای علیخانی به کسی توهین نشده است.

بنابراین رسایی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز به شدت نسبت به اظهارات علیخانی انتقاد کرد که این اظهارات تذکر ماده 77 آئین نامه را مبنی بر دفاع از خود را به دنبال داشت.

نماینده قزوین دراین تذکر خود اظهار داشت: بنده روزیکشنبه به احترام همکاران وهیئت رئیسه از تذکرماده 77 گذشتم اما احساس کردم برخی از عزیزان خود را قیم به حساب می آورند و مطالبی را مطرح می کنند که در حد و قواره آنان نیست.

وی افزود: عزیزان بحث را از مجلس ششم آغاز کردند فصل مجلس ششم گذشته است اما اگر تاریخ بخواهد چیزی را قضاوت کند اگر من در مجلس ششم نبودم بسیاری از شما اصولگرایان هم اکنون نبودید.

علیخانی تصریح کرد: به همکارعزیزمان(رسایی)عرض می کنم که امیدوارم همه سعی کنیم وکیل الدوله نباشیم دوم اینکه حضرت والا شما که حامیان معاون رئیس جمهور (مشایی) و دوستدار مردم اسرائیل هستید، نمی توانید اصولگرا باشید و از اصولگرایی دفاع کنید.

در این لحظه تعدادی ازنمایندگان با صدای بلند و گفتن احسنت سخنان علیخانی را تایید کردند.

وی خاطر نشان کرد: شما از حجت الاسلام و المسلمین آشتیانی مایه گذاشتید و از ایشان وصیت فرمودید اولا ایشان حضور دارند و خود زبان دارند مطلبی اگر دارند خود بیان کنند.

علیخانی گفت: من مطلبی را از واکنش جامعه مدرسین حضرت آیت الله مقتدایی که مصاحبه کرده بودند عرض کردم و اعتراض جامعه مدرسین را اعلام کردم.

همچنین اعتراض دادستان کل کشور را بیان کردم، ما مخالف اهانت بر مرجعیت هستیم در هر زمانی که باشد، شما باید سکوت خود را توجیه کنید اگر چنین اهانت هایی در زمان دولت های دیگر اتفاق می افتاد آیا شما کفن می پوشیدید یا خیر؟

عضو فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: من افتخار می کنم که در گذشته از مرجعیت، روحانیت و اسلام و انقلاب دفاع کرده ام و از رهبری دفاع کرده ام هر چند رهبری نیازی به من نداشته است، دفاع کرده ام و امروز هم دفاع می کنم شما باید و باید ریشه خود را توجیه کنید که کجا بودید و کجا آمدید که امروز اظهار نظر می کنید.

وی افزود: دفاع ما که از اسلام و روحانیت و انقلاب مشخص بوده و است خدمت شما عرض می کنم که همه چیز نشانی می دهد که شما عقل ندارد.

نماینده قزوین گفت: من منتقد دولت هستم، رهبر معظم انقلاب هم فرمودند اعتراض اشکالی ندارد.وی خود را یکی از بزرگترین منتقدان دولت نهم خواند و افزود: معتقدم کارهایی که در زمان این دولت نسبت به اسلام و روحانیت و مرجعیت اتفاق افتاده در بسیاری از دولت ها اتفاق نیفتاده است.

لاریجانی پس از اظهارات علیخانی گفت: خواهش می کنم این بحث را اینقدر ادامه ندهید آقای علیخانی شما نکاتی را در نطق قبل از دستور بیان کردید. آقای رسایی نیز امروز نظرات خود را گفتند همه هم متوجه شدند دو دیدگاه وجود دارد طرفین نظرات خود را راحت بیان کردند ادامه دادن این مطالب هم رفاقت شما را در مجلس بر هم می زند هم وقت جلسه را می گیرد.

رئیس مجلس ادامه داد: خواهش می کنم این بحث را خاتمه دهید نظرات گفته شده و الحمدالله هر دو طرف از ساحت مقدس مرجعیت دفاع کردید در برخی امور نیز اختلاف نظر هست. به عنوان مثال در اتهامی که آقای علیخانی به دولت وارد آوردند آقای رسایی به آن قائل نبودند و نظرشان را هم پشت تریبون گفتند ارزشی ندارد که این مطالب ادامه پیدا کند.

درحین سخنان رئیس مجلس رسایی با ایستادن در جایگاه خود خواستار بیان تذکر 77 بود که لاریجانی از بیان تذکر وی جلوگیری کرد و گفت: تذکر 77 شما یک تذکر 77 دیگر به دنبال خواهد آورد بنابراین تذکر ندهید.

کوچک زاده نیز درهمین مورد قصد ارائه تذکر داشت که رئیس مجلس از وی خواست تا پایان جلسه تذکر خود را بیان کند تا مجلس قدری به آرامش لازم برسد.