اختصاص 520 میلیون ریال برای تجهیز کانونهای مساجد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز محمد هادی ‌نیا، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد و بالندگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اظهار داشت: این مراکز به حدی از توانمندی رسیده‌اند که اگر به نیاز تجهیزاتی و عمرانی و فنی آنها پاسخ مثبت داده شود، می‌توانند تاثیر‌گذاری موثرتری در حوزه فرهنگ و هنر و کتاب در مساجد و سطح استان داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی به تناسب گذشت زمان و افزایش استعداد بالقوه و تجربی نیروهای افتخاری کانونهای فرهنگی هنری، نیازهای فنی، تجهیزاتی، آموزشی و کتابخانه ‌ای و پژوهشی آنها توجه نشود طبیعی است که نباید انتظار بیشتری از آن کانونها داشته باشیم.

مسئول دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی از نبود ردیف بودجه مشخص برای تکمیل پروژه ‌های عمرانی و تجهیزاتی چنین مراکز علمی، فرهنگی و هنری اظهار تاسف کرد و گفت: این کانونها از لحاظ نیروی انسانی، مکان، فضا و حتی بخشی از تجهیزات بدون اینکه ریالی بار مالی به دولت تحمیل کند با تامین از محل مشارکتهای مردمی، نقش مهمی در تامین امنیت اجتماعی جامعه، جذب و تربیت درست جوانان دارند.

هادی نیا با ابراز تاسف از غفلت فرهنگی مسئولان اجرایی و فرهنگی در این زمینه‌ها تصریح کرد: اختصاص تنها جزیی از بودجه عمرانی می‌تواند به ساخت چند محل کتابخانه و قرائت خانه، اتاق آموزشی و ورزشی در مساجد مستعد منجر شود که در این صورت کانون‌ها نیز می‌توانند با افزایش کیفیت و کمیت خدمات، جوانان و نوجوانان بیشتری را به مساجد و فعالیتهای مرتبط جذب کنند.

مسئول دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی افزود: سالانه حداقل 40 باب کانون فرهنگی هنری زیر پوشش از این مرکز تقاضای کمک مالی عمرانی می‌کنند که متاسفانه ما نمی‌توانیم هیچ کمکی به آنها کنیم.