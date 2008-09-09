جابجایی پنج میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل آذربایجان شرقی

علی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: تا آخر مرداد سال جاری، 300 هزار و 162 سفر در جاده‌های استان انجام گرفته است.

وی با اشاره به تعداد سفر‌ها اظهار داشت: چهار میلیون و 650 هزار و 406 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای جابجا شدند که بیش از سه میلیون مسافر آن بیش از 207 هزار سفر درون استانی کرده ‌اند.

فیروزی خاطرنشان کرد: نزدیک به 5/1 میلیون مسافر نیز طی بیش از 93 هزار سفر برون ‌استانی جا‌بجا شده ‌اند.

مدیرکل حمل و نقل آذربایجان شرقی خاطر‌نشان کرد: تا پایان مرداد سال جاری ناوگان حمل و نقل بار استان نیز با تعداد سفر باری بیش از 400 هزار دستگاه، بالغ بر شش میلیون تن بار را جا‌بجا کرده ‌اند.