برج میلاد مظهر اعتماد به نفس ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد شریعتمداری عضو شورای راهبردی در روابط خارجی ، برج میلاد را یکی از مظاهر اعتماد به نفس ملی عنوان کرد و افزود: ما اگر بخواهیم یک نمونه بسیار خوب از اعتماد به نفس ملی را به جوانان کشور نشان دهیم، بدون شک آن نمونه برج میلاد است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه در عرصه نو آوری ، ابتکار و خلاقیت نیز پیشتاز است در هر قسمت از پروژه کارهایی صورت گرفته که در نوع خود یا منحصر به فرد و یا کم نظیر است.

وی با اشاره به اینکه برای سومین بار از برج میلاد دیدن می کند، گفت: مجموعه برج میلاد طی سالهای اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته و فاز مهم این پروژه در عید فطر افتتاح می شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از توقف وکندی عملیات ساخت در سالهای گذشته ، شورای شهر جدید و مدیریت شهری علاقه زیادی برای بهره برداری هر چه سریعتر پروژه از خود نشان داده و بودجه مناسبی را به این نماد جدید شهر تهران اختصاص دادند.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: این امر باعث شد تا نه تنها برداشتهای غلط از توانمندی های فنی و مهندسی کشور در خارج به وجود نیاید، بلکه با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران ، برج میلاد با سرعت زیادی به اتمام برسد.

وزیر سابق بازرگانی خاطرنشان کرد: مرکز ارتباطات بین المللی تهران با داشتن بخش های مختلف و به خصوص سالن همایشهای بین المللی و مراکزتجارت جهانی ، تاثیر قابل ملاحظه ای در شناساندن تهران به دنیا دارد.

وی با تاکید بر نقش نیروی انسانی و دانش فنی در توسعه و صدور خدمات افزود: تجربیات گرانقدر مهندسان ایرانی جزو سرمایه ها و دارایی های اصلی ما است که با ساخت این پروژه تجربیاتی را نیز به دست آوردیم که این سرمایه را غنی تر و به روز کرده است.

مشاور مقام معظم رهبری در خصوص امکان استفاده از کاربریهای اقتصادی پروژه میلاد اظهار کرد: مرکز ارتباطات بین المللی تهران از بخشهای مختلفی تشکیل شده و قابلیتهای زیادی دارد. به طور مثال در بخشهایی نظیر سالن همایش ، مراکز تجاری و بحث آی تی ، پروژه می تواند جزو سود آورترین پروژه های کشور به شمار بیاد که البته این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق است. در کنار این با توجه به پیشرفتهای اخیر کشور ، ما نیازمند مرکزی با فناوریهای نوین هستیم که شرکتهای معتبر در این مرکز دفتر داشته باشند و به فعالیتهای اقتصادی بپردازند.

مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ به این سئوال که تهران را، از فراز برج میلاد چگونه دیدید گفت: مهمترین معزل امروز تهران آلودگی هوا است و امیدوارم همزمان با ساخت این پروژه ، شهرداری در زمینه زیست محیطی شهر تهران نیز با کمک دولت قدمهای مثبتی بردارد تا زیبایی های شهر تهران از فراز برج میلاد قابل مشاهده باشد.