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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

شریعتمداری:

برج میلاد مظهر اعتماد به نفس ملی است

برج میلاد مظهر اعتماد به نفس ملی است

مشاور مقام معظم رهبری در بازدید از پروژه برج میلاد، این بنا را یک پروژه ملی و تاثیر گذار در مناسبات ایران با دنیای خارج توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد شریعتمداری عضو شورای راهبردی در روابط خارجی ، برج میلاد را یکی از مظاهر اعتماد به نفس ملی عنوان کرد و افزود: ما اگر بخواهیم یک نمونه بسیار خوب از اعتماد به نفس ملی را به جوانان کشور نشان دهیم، بدون شک آن نمونه برج میلاد است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه در عرصه نو آوری ، ابتکار و خلاقیت نیز پیشتاز است در هر قسمت از پروژه کارهایی صورت گرفته که در نوع خود یا منحصر به فرد و یا کم نظیر است.

وی با اشاره به اینکه برای سومین بار از برج میلاد دیدن می کند، گفت: مجموعه برج میلاد طی سالهای اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته و فاز مهم این پروژه در عید فطر افتتاح می شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از توقف وکندی عملیات ساخت در سالهای گذشته ، شورای شهر جدید و مدیریت شهری علاقه زیادی برای بهره برداری هر چه سریعتر پروژه از خود نشان داده و بودجه مناسبی را به این نماد جدید شهر تهران اختصاص دادند.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: این امر باعث شد تا نه تنها برداشتهای غلط از توانمندی های فنی و مهندسی کشور در خارج به وجود نیاید، بلکه با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران ، برج میلاد با سرعت زیادی به اتمام برسد.

وزیر سابق بازرگانی خاطرنشان کرد: مرکز ارتباطات بین المللی تهران با داشتن بخش های مختلف و به خصوص سالن همایشهای بین المللی و مراکزتجارت جهانی ، تاثیر قابل ملاحظه ای در شناساندن تهران به دنیا دارد.

وی با تاکید بر نقش نیروی انسانی و دانش فنی در توسعه و صدور خدمات افزود: تجربیات گرانقدر مهندسان ایرانی جزو سرمایه ها و دارایی های اصلی ما است که با ساخت این پروژه تجربیاتی را نیز به دست آوردیم که این سرمایه را غنی تر و به روز کرده است.

مشاور مقام معظم رهبری در خصوص امکان استفاده از کاربریهای اقتصادی پروژه میلاد اظهار کرد: مرکز ارتباطات بین المللی تهران از بخشهای مختلفی تشکیل شده و قابلیتهای زیادی دارد. به طور مثال در بخشهایی نظیر سالن همایش ، مراکز تجاری و بحث آی تی ، پروژه می تواند جزو سود آورترین پروژه های کشور به شمار بیاد که البته این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق است. در کنار این با توجه به پیشرفتهای اخیر کشور ، ما نیازمند مرکزی با فناوریهای نوین هستیم که شرکتهای معتبر در این مرکز دفتر داشته باشند و به فعالیتهای اقتصادی بپردازند.

مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ به این سئوال که تهران را، از فراز برج میلاد چگونه دیدید گفت: مهمترین معزل امروز تهران آلودگی هوا است و امیدوارم همزمان با ساخت این پروژه ، شهرداری در زمینه زیست محیطی شهر تهران نیز با کمک دولت قدمهای مثبتی بردارد تا زیبایی های شهر تهران از فراز برج میلاد قابل مشاهده باشد.

کد مطلب 746528

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