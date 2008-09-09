ساختار سازمانی تراکتورسازی ایران مورد بازنگری قرار می گیرد

محمدرضا زمانلو در گفتگو با خبرنگا مهر در تبریز اظهار داشت: سازمانهای صنعتی در شرایط رقابتی باید یاد گیرنده و چابک باشند از اینرو نیاز به تحول ساختاری بسیار ضروری به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: شرایط رقابتی و در حال تغییر لزوما ساختار مناسب‌تری ایجاب می‌کند و کاملا طبیعی است که در تراکتورسازی متناسب با نیازهای سازمانی نسبت به ایجاد ساختار‌های فرآیندی و مسطح اقدام لازم صورت پذیرد.

به گفته زمانلو در چنین شرایطی به طور طبیعی انجام جابجایی‌های شغلی و ایجاد تغییرات ساختاری ضروری بوده و مطابق با برنامه صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران همچنین بر لزوم بهبود سیستمها در تراکتورسازی و ایجاد تحول اساسی در برنامه‌های توسعه منابع انسانی تأکید کرد.