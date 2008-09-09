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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۴

کشف یک تن گراس در شهرستان ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اشاره به اجرای طرح شناسایی اراضی زیر کشت شاهدانه از کشف نزدیک به یک تن گراس خبر داد.

سرهنگ واحد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در این طرح که به مدت دو هفته اجرا شد، 25 روستا که اقدام به کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر کرده بودند، توسط ماموران شناسایی شد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح 170 هکتار از اراضی زیر کشت این گیاه را شناسایی و مقدار 9 هزار و 500 کیلوگرم گراس و بیش از 53 کیلوگرم حشیش کشف و امحا شد.

وی همچنین با اشاره به امحای  240 تن شاهدانه خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح پنج باند از تهیه و تولید کنندگان این مواد مخدر منهدم که در این راستا 60 فقره پرونده تشکیل و 65 نفر از متهمان تحویل مقامات قضایی شدند.

به تازگی کشت شاه دانه در استان آذربایجان غربی افزایش یافته است که نیروی انتظامی استان طرحهای ویژه ای را برای رفع این معضل اتخاذ کرده است.

آذربایجان غربی 981 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد.

کد مطلب 746530

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