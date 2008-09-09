کرینکو با آقازاده به زودی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی "لئونید رزنیکف" روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: سرگئی کرینکو و غلامرضا آقازاده اواخر ماه سپتامبر مذاکراتی پیرامون تکمیل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر انجام خواهند داد.

وی افزود: "ممکن است این دیدار روز 29 سپتامبر در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گیرد".

رزنیکف همچنین اطلاع داد که به درخواست رئیس "روس اتم"، طی سفر اخیر خود به ایران و بازدید از نیروگاه اتمی در بوشهر، مذاکراتی با همکاران ایرانی درباره دیدار احتمالی انجام داده بود.

وی گفت: "در ماه های دسامبر 2008 تا فوریه 2009 "اتم استروی اکسپورت" در نیروگاه اتمی بوشهر کارهایی فنی انجام می دهد که ما را به خط غیر قابل بازگشت راه اندازی نیروگاه در آینده نزدیک می رسانند".

این مقام روسیه همچنین توضیح داد که صحبتهایی درباره کارهای نهایی مونتاژ در نیروگاه وجود دارد.

قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر، ژانویه 1995 در تهران امضا شده بود.