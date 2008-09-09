علی‌اصغر پورمحمدی درباره به تصویر کشیدن روش‌های استعمال مواد مخدر در "بزنگاه" رضا عطاران و تاثیر آن بر مخاطبان به خبرنگار مهر گفت: اعتیاد تاثیرات منفی زیادی دارد و ما در "بزنگاه" سعی کردیم معضلات اعتیاد را به تصویر بکشیم، چرا که وظیفه رسانه آگاهی‌دهی به مردم است. به هر حال فرد معتاد خصوصیاتی دارد که باید به گونه‌ای به آنها می‌پرداختیم.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر بارها موضوع اعتیاد در میزگردها و بحث‌های کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته، ولی زبان نمایش بیشتر بر مخاطبان تاثیر می‌گذارد، به همین دلیل ما زبان طنز را برای این موضوع انتخاب کردیم تا بهتر بتوانیم به این آسیب‌ اجتماعی بپردازیم. البته آنطور که شما اشاره کردید روش‌های استعمال مواد مخدر در این مجموعه نشان داده نمی‌شود.

مدیر شبکه سه درباره اینکه چرا با وجود داشتن صحنه‌های نامناسب این مجموعه در ساعتی پرمخاطب پخش می‌شود گفت: این انتقاد شما را قبول دارم، اما باید این را هم قبول کرد ساعت پرمخاطب بیشتر تاثیر دارد. در مجموع صدا و سیما دلسوزانه سعی دارد آسیب‌های اجتماعی را در برنامه‌هایی با ساختارهای مختلف انعکاس دهد تا به رفع مشکلات کمک کرده باشد.

وی در پایان گفت: ما نیمه پر و خالی لیوان را با هم می‌بینیم و به نظرم "بزنگاه" توانسته به خوبی به معضل اعتیاد بپردازد و برای مخاطب بار آموزشی دارد. ساعت پخش مجموعه‌های رمضان هم با برنامه‌ریزی‌ و کارشناسانه انتخاب شده است. امیدوارم بتوانیم مجموعه‌هایی بهتر با موضوع آسیب‌های اجتماعی بسازیم. "بزنگاه" هم در راستای ماموریت شبکه سه تهیه شده است.