4500 هکتار به فضای گردشگری استان مرکزی افزوده می شود

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در قالب مصوبات دولت 22 منطقه گردشگری نمونه به وسعت چهار هزار و 500 هکتار برای استان به تصویب رسیده که شش منطقه آن گردشگری بین المللی، بقیه ملی و محلی است.



وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری استان در مصوبات دولت مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در این مصوبات ساخت هتل پنج ستاره به وسعت دو هزار هکتار در منطقه گردشگری دره گردو دیده شده که تاسیسات این منطقه را برای تبدیل به قطب گردشگری تکمیل می کند.

بازوند عنوان کرد: از پنج مصوبه دولت در سفر اخیر به استان مرکزی یک مصوبه با تعهد استانی و مابقی با تامین اعتبار و پیگیریها با سازمان مرکزی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در دست اجرا است.

وی، وجود آبگرم محلات را پتانسیلی قوی در جذب گردشگر برای استان در کنار جاذبه گل و گیاه این شهر دانست و گفت: در مصوبات سفر دوم دولت به استان مقرر شده مجتمع آب درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که طرح و برنامه آن در حال نهایی شدن است.

وی افزود: به منظور حفظ اماکن تاریخی و گردشگری در مصوبات مقرر شده که اعتبار مورد نیاز برای خرید و ترمیم بافتهای فرسوده حواشی آن تامین و مباحث حفاظت و زیباسازی از این بافتها صورت پذیرد.