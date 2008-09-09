مسابقات جام رمضان امارات با حضور پینگ پنگ بازان ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخلاق پسند و شهرام سربخشیان دو نماینده تنیس روی میز کشورمان هستند که در رقابت های بین المللی امارات "جام رمضان" شرکت می کنند.

سومین دوره مسابقات تنیس روی میز جام رمضان امارات از 25 شهریورماه در ابوظبی آغاز خواهد شد و به مدت 5 روز پیگیری می شود.

اخلاق پسند و سربخشیان بنا به تصمیم شخصی برای شرکت در این دوره از مسابقات تنیس روی میز ابوظبی راهی امارات می شوند. این برای نخستین بار است که مسابقات تنیس روی میز جام رمضان امارات با حضور ورزشکارانی از ایران برگزار می شود.