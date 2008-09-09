افزایش تقلبهای علمی در کشور / ایجاد وبلاگی برای بررسی متقلبان علمی

دکتر محمد قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماهها بود که در دانشگاه صنعتی شریف بین برخی اساتید بحثهایی در خصوص افزایش تقلبهای علمی در دانشگاهها در میان دانشجویان و برخی همکاران صورت می گرفت این روزها به کرات در کنفرانسهای داخلی شاهد مقالات علمی هستیم که همکاران دانشگاهی و دانشجویان با تقلب علمی از روی مقالات خارجی ارائه می دهند.

وی اظهار داشت: امروز فضای دانشگاهی به سویی رفته که اگرچه دانشجو ذاتا علاقه ای به تقلب ندارد اما ممکن است برای این کار ترغیب شود و سهل انگاری اساتید نیز روی آوردن به تقلب را در میان دانشجویان تقویت می کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف گفت: اساتید دانشگاهها نیز که برای گرفتن ارتقاء به این کار روی می آورند، اگر چه اندک هستند اما وجود حتی یک استاد در یک دانشکده که تقلب علمی انجام می دهد دانشکده را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به قوانینی که در دانشگاههای خارج از کشور برای برخورد با تقلب علمی اجرا می شود گفت: در خارج از کشور در صورتی که فردی مدرکی گرفته باشد و به وسیله آن مدرک ارتقاء یافته باشد با جدیت برخورد می شود به عنوان مثال در صورتی که دانشجوی دکتری مقاله جعلی را ارائه دهد از گرفتن مدرک دکتری محروم می شود.

قدسی افزود: بدین ترتیب تصمیم گرفتیم وبلاگی را راه اندازی کنیم تا بدین وسیله اذهان را تحریک کرده و بدون ورود به حریم خصوصی افراد موارد تقلب علمی را عیان کنیم.

وی هدف از ایجاد این وبلاگ را آگاهی دادن به دانشجویان و اساتید و ایجاد حساسیت بین جامعه دانشگاهی نسبت به موارد تقلبهای علمی ذکر کرد و به مهر گفت: بین اساتید دانشگاه برای راه اندازی این وبلاگ حرکتی خود جوش به وجود آمد و پس از آن نیز برخی همکاران به حمایت از وبلاگ ابراز تمایل کردند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف افزود: در حدود 20 تا 30 نفر از اساتید از دانشگاههای صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، تهران و ... جزء موسسین و حامیان وبلاگ هستند.

قدسی با تأکید بر اینکه در این وبلاگ موارد صددرصد قابل اثبات است گفت: با توجه به اینکه در گذشته شاهد برخوردهای جدی با موارد تقلب علمی نبودیم امیدواریم با ذکر این موارد مسئولین دانشگاهی حساسیت نشان دهند. همچنین با ایجاد این وبلاگ در نظر داریم تغییراتی را در قوانین و مقررات پیشنهاد کنیم.

وی با بیان اینکه هدف و مخاطب ما جامعه دانشگاهی و بالا بردن حساسیت جامعه دانشجویان و اساتید دانشگاهها است اظهار داشت: به هیچ عنوان قصد نداریم این وبلاگ و مواردی که در آن ذکر می شود را به مسایل سیاسی و افراد سیاسی ربط دهیم و به مواردی که وجه سیاسی آنها بیشتر از وجه علمی است نخواهیم پرداخت.

موسس وبلاگ اساتید علیه تقلب اضافه کرد: در حال حاضر این وبلاگ روزانه 3 هزار بازدید کننده دارد و اساتیدی از خارج از کشور نیز از آن حمایت می کنند.