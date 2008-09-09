میزان بازگشت سرمایه در ایران بسیار بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفری در نشستی با خبرنگاران یکی از راههای مهم دستیابی به گردش بورس و کنترل تورم را واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی ذکرکرد و افزود: اقتصاد و در کل سرمایه گذاری دارای دو جنبه امنیت و سودآوری است.

مدیرعامل نمایندگی کارگزاری EFX در منطقه خاورمیانه با تاکید بر لزوم توجه به اصل 44 و بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی به دلیل توجه به کنش ها و واکنشهای جامعه و تفکری که دارد می تواند سودآوری بالاتر و امنیت مناسب تری را برای سرمایه خود فراهم کند.

وی یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای گردش بورس و کنترل تورم را واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اعلام کرد.

وی از طراحی الگویی برای رسیدن به امنیت و سرمایه گذاری بنگاه ها خبرداد و تصریح کرد: میزان بازگشت سرمایه و سودآوری در ایران بسیار بالا است و در کنار آن وجود امنیت باعث ترغیب شرکتهای خارجی برای ورود سرمایه های خود به ایران می شود.

وی تمایل شرکتهای خارجی حتی با وجود تحریم ایران را روش مناسبی برای جذب سرمایه عنوان کرد و اظهارداشت: جذب سرمایه برای ایران بسیار مهم است، زیرا یکی از پایه های گردش سرمایه، سرمایه گذاری است.

جعفری ادامه داد: هرچه سرمایه گذاری خارجی در ایران بیشتر شود، درخواست برای ریال افزایش می یابد و این امر نیز باعث کاهش حجم اسکناس و نقدینگی در جامعه و کنترل تورم می شود و این امر نیز به معنای افزایش ارزش پول است.

وی از آمادگی این شرکت برای ایجاد توانایی های بالقوه به بالفعل و تبدیل سرمایه به تولید خبرداد و تصریح کرد: در کنار جذب سرمایه بورس نیز می تواند علاوه بر حرکتهای ضد تورمی، باعث ایجاد ارزش افزوده و مامن مناسبی برای سرمایه گذاری شرکتها محسوب شود.

وی به جایگاه متخصصین اشاره کرد و افزود: تخصص گرایی یکی از مواردی است که به افزایش گردش پول در سطح کشور کمک می کند.

جعفری با اشاره به فعالیتهای بیمه به عنوان یکی دیگر از پایه های مهم توسعه سرمایه گذاری و ایجاد امنیت، یکی از اهرم های توسعه بیمه در بازارهای مالی را خصوصی سازی شرکتهای بیمه ذکر کرد و افزود: بیمه ها باید در بازارهای مالی و بین المللی گسترش یابند و حرکت یا فعالیتی در دنیا وجود ندارد که قابل بیمه شدن نباشد.