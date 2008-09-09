خلاءهای ورزش کاملا مشهود بود / با استقبال خوبی مواجه شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی پس از پایان این آزمون که نزدیک به هزار نفر ثبت نام کننده داشت به سایت آکادمی ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک گفت: یکی از ارکان برنامه‌ی کلان ورزش کشور در بخش ورزش قهرمانی، ‌توسعه منابع انسانی است. امروزه تیم ها ورزشی که در رشته های مختلف ورزشی که در میادین پرالتهاب بین‌المللی حضور می‌یابند در وهله اول این منابع انسانی متخصص و کارآمد اعم از نیروهای مدیریتی و سایر تخصص‌ها ( مربی روانشناس،‌تغذیه،‌بدنساز، ‌ماساژور و ... ) است که در کنارمربیان کادر فنی تیم‌ها باید حضور داشته باشند و به ورزشکاران کمک کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این خلاء در ورزش کشور کاملا مشهود بود و نیازسنجی‌ها نشان داد که در این زمینه باید برنامه ای تدوین و به اجرا گذاشته شود و در برنامه‌ای کلان هشت تخصص حمایت کننده از تیم های ملی مورد شناسایی شد که امروز ششم شهریورماه آزمون سراسری در سه تخصص برگزار شد.

حمیدی گفت: این آزمون با استقبال نمایندگان فدراسیون‌های ورزشی، دانشجویان و علاقه‌مندان به ارایه خدمات تخصصی به تیم‌های ملی و باشگاهی مواجه شد.

وی ادامه داد: بعد از این مرحله،‌مصاحبه با قبول‌شدگان به عمل خواهد آمد و نفرات نهایی پذیرفته شده در یک دوره آموزش شش تا نه ماهه تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان در پایان دوره مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و گواهی مربوط به گذران این دوره به آنها اهداء خواهد شد.

وی در پایان از برگزاری دوره‌های جدید مانند دوره آموزش مربیگری المپیک،‌ تکنسین بیومکانیک ورزشی‌، دستیار پزشک ورزشی و ... خبر داد.