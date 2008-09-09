تجمع جمعی از معلمان حق التدریس مقابل مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تجمع کنندگان که تعدادشان حدود 50 نفر است، نسبت به وضعیت استخدامی خود معترضند و خواستار استخدام رسمی خود هستند.
براساس این گزارش برخی از این معلمان بین 5 تا 10 سال سابقه تدریس دارند.
تعدادی از معلمان حق التدریس از استان های اصفهان، فارس، قزوین، بوشهر، هرمزگان، لرستان و تهران صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تجمع کنندگان که تعدادشان حدود 50 نفر است، نسبت به وضعیت استخدامی خود معترضند و خواستار استخدام رسمی خود هستند.
براساس این گزارش برخی از این معلمان بین 5 تا 10 سال سابقه تدریس دارند.
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