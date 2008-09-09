برنامه آمریکا برای فروش سیستمهای دفاع موشکی به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، یش بینی می شود که پنتاگون به کنگره اطلاع دهد که فروش این سیستمها را هر چه سریعتر تصویب کند.

تحلیلگران دفاعی آمریکا بدون توجه به سابقه شفاف ایران در عدم تجاوز به هیچ کشوری ادعا کردند که امارات متحده عربی می خواهد از این سیستمهای جدید برای حفاظت از خود در برابر حملات احتمالی موشکی از سوی ایران (!) استفاده کند و احتمالا این سیستمها در آینده به شبکه دفاع هوایی آمریکا در خاور میانه ملحق خواهد شد.

این سیستم که توسط شرکت " لاکهید مارتین" ساخته می شود ، برای سرنگون کردن موشکهای دشمن در حریم هوایی با ارتفاع زیاد استفاده می شود.

این اولین فروش سیستم تاد به یک کشور خارجی است و لاکهید مارتین از تمایل کشورهای دیگر برای خرید این سیستم خبر داد.

تلاش آمریکا برای فروش این سیستمها به امارات در حالی صورت می گیرد که واشنگتن در ماه ژانویه سال 2007 نیز به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند،بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.

