تولید اسپری برای التیام زخم بستر توسط محققان کشور

نیلوفر چاوشی مسئول واحد پلیمر شرکت نانو نصب پارس در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: برخی از بیماریهای که نیاز است بیمار برای مددت طولانی در بستر بماند دچار زخم های حادی می شوند که مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل محققان این شرکت موفق به تولید اسپری هایی با استفاده از ذرات نانو تقره شدند که قادر است این زخم ها را التیام دهد.

چاوشی به ویژگیهای این اسپری اشاره کرد و به مهر گفت: این اسپری دارای نانونقره است که این ذرات خواص آنتی باکتریال دارد که ضمن آنکه می تواند زخم بستر را التیام دهد، حساسیت های پوستی را نیز بهبود می بخشد.

وی با بیان این اسپری بر روی سلامت انسان تاثیری ندارد اظهار داشت: این نانوذرات از مواد طبیعی است و چون ساختار آن به صورت یون نقره نیست عوارض دیگر سایر مواد شیمیایی را ندارد.