یخدان های تاریخی سبزوار مرمت می شوند

حشمت الله متین فر در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: یخدانهای تاریخی سبزوار که در حاشیه جنوبی شهر و کنار کمربندی سبزوار واقع شده متعلق به عهد قاجاریه است که در آن دوره جهت تولید و نگهداری یخ مصرفی ساکنان شهر مورد استفاده بوده است.

وی ادامه داد: این اداره با همکاری شهرداری و شورای شهر سبزوار در راستای بهینه سازی، مرمت و بازسازی و در نهایت تبدیل آنها به یک سایت گردشگری اقدامات خود را بر روی سه باب از شش باب یخدان باقیمانده آغاز کرده است.

متین فر در ادامه متذکر شد: امر بازسازی و مرمت بنای یخدانها بر عهده میراث فرهنگی و محوطه سازی، فضا سازی و ایجاد فضای سبز پیرامون اثر بر عهده شهرداری و شورای شهر است.

وی در پایان تصریح کرد: راه اندازی و ایجاد سایت گردشگری در کمربندی سبزوار که محل عبور و تردد مسافران و زائران حرم امام هشتم (ع) است و تبدیل و کاربری این آثار به عنوان چایخانه سنتی، سفره خانه سنتی، گالری و نمایشگاه و ... با فضاهای جانبی مانند پارکینگ، فضای بازی کودکان، محل اتراق مسافران، سرویس بهداشتی و ... علاوه بر حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند مکان مناسبی را در جهت جذب و اتراق گردشگران و مسافران ایجاد خواهد کرد.