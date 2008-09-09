  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

لیگ تنیس روی میز تهران/

پیروزی های مقتدرانه در هفته سوم مسابقات / رقابت مدعیان ادامه دارد

پیروزی های مقتدرانه در هفته سوم مسابقات / رقابت مدعیان ادامه دارد

هفته سوم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران با پیروزی مشابه تیم های پرسپولیس، سایپا و شهید چمران همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین هفته مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران تیم های پرسپولیس، سایپا و شهید چمران با نتایج مشابه 4 بر صفر به ترتیب مقابل آلو تایل، رهاورد الکا و سیپان به برتری دست یافتند.

تیم های پرسپولیس و سایپا دو مدعی اصلی دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران هستند که رقابت پایاپای خود را تا پایان هفته سوم حفظ کرده اند.

هفته چهارم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران پنجشنبه هفته جاری با برگزاری 3 دیدار دیگر پیگیری می شود. برنامه بازی ها به این شرح است:

* پرسپولیس - شهید چمران
* آلوتایل - بازرگانی لیاقی 
* سیپان - رهاورد الکا

تیم سایپا در هفته چهارم مسابقات با قرعه استراحت روبرو است.

کد مطلب 746555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها