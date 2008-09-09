پیروزی های مقتدرانه در هفته سوم مسابقات / رقابت مدعیان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین هفته مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران تیم های پرسپولیس، سایپا و شهید چمران با نتایج مشابه 4 بر صفر به ترتیب مقابل آلو تایل، رهاورد الکا و سیپان به برتری دست یافتند.

تیم های پرسپولیس و سایپا دو مدعی اصلی دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران هستند که رقابت پایاپای خود را تا پایان هفته سوم حفظ کرده اند.

هفته چهارم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های تهران پنجشنبه هفته جاری با برگزاری 3 دیدار دیگر پیگیری می شود. برنامه بازی ها به این شرح است:

* پرسپولیس - شهید چمران

* آلوتایل - بازرگانی لیاقی

* سیپان - رهاورد الکا

تیم سایپا در هفته چهارم مسابقات با قرعه استراحت روبرو است.