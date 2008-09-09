محمود غلامی مجری طرح پروژه سینمایی "حریم" به خبرنگار مهر گفت: گروه تولید فیلم هم اکنون در بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری مشغول کار هستند. با اتمام فیلمبرداری در هفته آینده به زودی مراحل فنی آغاز خواهد شد تا بتوانیم فیلم را برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش کنیم.

بیرون آوردن مردگان

"حریم" در ژانر پلیسی و وحشت ساخته می‌شود و داستان چند قتل مشکوک در جنگل‌های شمال است که سروان محبی از افسران مجرب مامور رسیدگی به پرونده آن می‌شود. حمید فرخ‌نژاد، شیرین بینا، چکامه چمن‌ماه، عنایت شفیعی، محمدعلی فرمند، عادل علیزاد و محمد حاج‌حسینی بازیگران "حریم" هستند.

غلامی که مجری طرح فیلم سینمایی "بیرون آوردن مردگان" جواد افشار نیز هست، درباره این فیلم گفت: فیلمبرداری با حضور بازیگران اصلی در جنگل‌های سیاهکل ادامه دارد و طبق برنامه 15 مهرماه به پایان می‌رسد. البته چون فیلم در ژانر وحشت تولید می‌شود، کار جلوه‌های ویژه میدانی آن نیز همزمان در حال انجام است.

کامبیز دیرباز، احمد مهرانفر، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور، بابک حمیدیان، اصغر نقی‌زاده، هادی قمیشی و سحر ریحانی از بازیگران "بیرون آوردن مردگان" هستند که فیلمنامه آن را برزو نیک‌نژاد نوشته است.