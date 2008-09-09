  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

از سوی فرهنگسرای قرآن/

کارگاه "تحول شخصیت" برگزار می‌شود

کارگاه معنوی "تحول شخصیت " طی ماه مبارک رمضان از سوی فرهنگسرای قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر ، این کارگاه همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 16 الی 17 بعد ازظهر با حضور مهندس اقبالی نسب در فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد .

اقبالی نسب در این کارگاه موضوعاتی چون عادت شکنی، هدف گذاری ، تصمیم گیری و برنامه  ریزی بر اساس آیات ویژه ماه رمضان ( آیه 183 تا 187 سوره بقره) از خود آگاهی تا خداآگاهی ، خود مشاهده گری قرآنی، پیش نماز ورود به لیالی قدر( سنجش شخصیت خود بر اساس آیات قرآن )، دعا درمانی را مطرح و پس از سخنرانی به پرسش شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ می دهد.

بررسی شخصیت سالم و بیمار از دیدگاه قرآن ، نزول و صعود عرفانی ، موفقیت و معنویت برای همیشه ( چه باید کرد) ، بررسی الگوریتم تزکیه ، شادی و نشاط حقیقی و راههای رسیدن به آن از دیگر موضوعاتی است که مدرس کارگاه معنوی تحول شخصیت به تشریح آنها می پردازد.

فرهنگسرای قرآن در خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، نبش خیابان شهید کاظمی ( تیموری ) واقع است.

کد مطلب 746564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها