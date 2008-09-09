به گزارش خبرگزاری مهر ، این کارگاه همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 16 الی 17 بعد ازظهر با حضور مهندس اقبالی نسب در فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد .

اقبالی نسب در این کارگاه موضوعاتی چون عادت شکنی، هدف گذاری ، تصمیم گیری و برنامه ریزی بر اساس آیات ویژه ماه رمضان ( آیه 183 تا 187 سوره بقره) از خود آگاهی تا خداآگاهی ، خود مشاهده گری قرآنی، پیش نماز ورود به لیالی قدر( سنجش شخصیت خود بر اساس آیات قرآن )، دعا درمانی را مطرح و پس از سخنرانی به پرسش شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ می دهد.

بررسی شخصیت سالم و بیمار از دیدگاه قرآن ، نزول و صعود عرفانی ، موفقیت و معنویت برای همیشه ( چه باید کرد) ، بررسی الگوریتم تزکیه ، شادی و نشاط حقیقی و راههای رسیدن به آن از دیگر موضوعاتی است که مدرس کارگاه معنوی تحول شخصیت به تشریح آنها می پردازد.

فرهنگسرای قرآن در خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، نبش خیابان شهید کاظمی ( تیموری ) واقع است.