کلیات لایحه پیش فروش ساختمان تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد کلیات لایحه پیش فروش ساختمان پرداختند و با 173 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

این لایحه مشتمل بر 30 ماده می باشد و در صورت تصویب نهایی آن قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه های مقرر در آئین نامه اجرایی این قانون باشد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می شود مانند مساحت اعیانی و سهم واحد مورد معامله از کل زمین، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکینگ و انباری نیز مشخصا فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمانی، سیستم گرمایشی و سرمایشی، قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده و یا عرفا در قیمت موثر می باشد در این قراردادها تصریح شود.

بر این اساس باید بهای مورد معامله، تعداد اقساط، نحوه پرداخت، مدت قرارداد و دوره تحویل موقت، تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات، موضوع معامله، اعطاء وکالت به پیش خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال پس از اتمام و پرداخت کل بهای مورد معامله در قراردادهای پش فروش تصریح شود.

در صورت تصویب نهایی این لایحه پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

در صورت نهایی شدن این لایحه در مجلس چنانچه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند، مسئول خسارت وارده به پیش خریدار خواهد بود.

بر اساس این لایحه پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش در مطبوعات و ... مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح اخذ کند و مطبوعات و رسانه ها هم قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند و اگر این کار را بکنند به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح شهرداریها مکلف خواهند شد هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ای مستقل با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز همچنین به کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همه آنان به خارج از کشور اعزام می شوند رای منفی دادند و به این ترتیب این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

در صورتی که این لایحه به تصویب می رسید به مشمولان قانون استخدام کشوری که همسر آنان به خارج از کشور ماموریت می روند حداکثر تا 6 سال مرخصی بدون حقوق اعطا می شد.

به گفته مخالفان این لایحه به دلیل پیش بینی این مورد در قانون لایحه خدمات کشور که در مجلس هفتم تصویب شده دیگر لزومی به طرح آن در مجلس نیست بنابراین این لایحه با رای منفی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد.