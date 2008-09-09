تلاش اتحادیه عرب برای طرح موضوع سودان و توسعه شهرکها در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست غیر علنی وزیران امور خارجه عرب که برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد؛ شرکت و به طور واضح جزئیات مفصلی از روند مذاکره با اسرائیل و روند آشتی ملی ارائه کرد و به پرسش های وزیران امور خارجه عرب گوش فرا داد.

وزیران امور خارجه عرب در این نشست درباره پیشنهاد "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان سعودی که در ابتدای نشست مطرح شد؛ تصمیمی اتخاذ نکردند.

به موجب این طرح، فیصل پیشنهاد کرد که برای ایجاد سازوکاری عربی برای پیگیری گفتگوهای ملی فلسطین به گونه ای که از طریق آن کسانی که مانع از عملی شدن این گفتگوها می شوند؛ مشخص شود.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی اظهار داشت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عربی موضع مستحکمی را در برابر کسانی که اختلافات فلسطینی را شدت می بخشند و توافقات فلسطینی را اجرا نمی کنند؛ اتخاذ کنند.

وی همچنین بر ضرورت وجود یک حکومت واحد که همه نیروهای ارتش و امنیتی از آن پیروی می کنند و برای چگونگی احیای حقوق ملت فلسطین دارای یک دیدگاه واحد باشند؛ تاکید کرد.

با وجود آنکه "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب در ابتدای این نشست خواستار اتخاذ موضع عربی آشکار در برابر موانع برقراری آشتی ملی در فلسطین شد؛ اما مصر واکنشی به پیشنهاد عربستان سعودی نشان نداد و ابراز تمایل کرد که مهلت داده شود تا رایزنی های آن با گروههای فلسطینی برای پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین از طریق تشکیل حکومت انتقالی که برای برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین به طور همزمان در کرانه باختری و نوارغزه آماده می شود؛ ادامه پیدا کند. لازم به ذکر است این گفتگوها از دو هفته پیش آغاز شده است.

در این نشست همچنین تحرک کشورهای عربی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت در سطح وزیران با هدف بررسی توسعه شهرکها بحث و بررسی شد.

بحران سودان و اتهام دادستان دادگاه بین المللی علیه "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی در منطقه دارفور از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست وزیران امور خارجه عرب بود.

وزیران امور خارجه عرب امیدوارند با هماهنگی اتحادیه آفریقا، شورای امنیت را قانع کنند تا در رابطه با به تعویق انداختن اقدامات دادگاه بین المللی و دادن اختیار به دستگاه قضایی سودان برای محاکمه عاملان جنایات جنگی در دارفور تصمیم گیری کند.

این وزیران همچنین بر صلاحیت دستگاه قضایی سودان برای برقراری عدالت، مخالفت با تلاش هایی برای سیاسی کردن اصول و مبانی عدالت بین المللی و استفاده از آن برای نقض حاکمیت، امنیت، ثبات و وحدت کشورها و نیز عدم پذیرش موضع نامتوازن دادستان دادگاه بین المللی در مورد رئیس جمهوری سودان تاکید کردند.

وزیران امورخارجه عرب در ادامه تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان را محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند.

لازم به ذکر است مقام های رژیم صهیونیستی در ماه گذشته میلادی تهدید کردند که در صورت وقوع جنگ جدید با لبنان، تمامی زیرساخت های غیرنظامی این کشور را هدف قرار خواهند داد.

این وزیران در رابطه با حق ایران در جزایر سه گانه (ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ) دوباره موضع واهی منفی خود را تکرار کردند.