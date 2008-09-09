پنج نمایش در حوزه هنری استان مرکزی در حال تولید است

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این نمایشها شامل "بازار رضا" به کارگردانی خلیل خسروبیگی، "قربونی" به کارگردانی علی گودرزی، "وارونه" به کارگردانی علی خدام، "شاید یک لحظه" به کارگردانی حبیب پارسا و نمایش خیابانی "مصادف با روز تصادف" به کارگردانی خداداد خدام از نمایشگران مطرح استان در حال ساخت است.

دلشادی با اشاره به اینکه این نمایشها مرحله پایانی ساخت را می گذرانند، بیان داشت: پنجمین جشنواره سراسری آذر ماه جاری به همت حوزه هنری کشور در تهران برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش هنری هنرمندان حوره هنری استان در توسعه دینی و هنر معنوی و حضور در جشنواره ها و همایشهای هنری در سطح کشور در ادامه خاطرنشان کرد: 18 اثر از آثار هنرمندان تجسمی و خانه عکاسان حوزه هنری استان در جشنواره پرتو حسن شرکت می کنند.

دلشادی تصریح کرد: این جشنواره همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) در تهران برپا می شود.